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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Варта
Корона - Варта: обзор матча 06 октября 2023
Корона
06.10.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 1
Завершен
Варта
90+6'
M. Remacle
50'
M. Kupczak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Варта
ГОЛ! 1:1!
M. Remacle
90'
+6
84'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
К. Шмит
78'
Замена
О. Крзызак
️️️️
Д. Визингер
73'
Желтая карточка
W. Pleśnierowicz
72'
Желтая карточка
Д. Визингер
Замена
J. Konstantyn
️️️️
M. Czyżycki
71'
68'
Замена
M. Żurawski
️️️️
С. Савич
Замена
D. Błanik
️️️️
J. Podgórski
63'
Замена
R. Deaconu
️️️️
N.
63'
50'
ГОЛ! 0:1!
M. Kupczak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
14
Radosław Turek
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
Варта
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
47
Tomas Prikryl
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
4-4-2
1
Деконски
44
Затор
66
6
28
Годиньо
18
98
9
Шикавка
8
10
4
3-2-1-3
1
34
44
15
Цыру
2
Бартковски
21
90
Луиш
7
Шмит
29
Визингер
77
Савич
98
19
19
98
6
7
7
6
10
70
70
10
29
Визингер
31
Крзызак
31
Крзызак
29
Визингер
7
Шмит
8
Мяенпя
8
Мяенпя
7
Шмит
77
Савич
6
6
77
Савич
Остались в запасе
Корона
Варта
87
Rafal Mamla
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
14
Radosław Turek
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
1
Adrian Lis
ВР
25
Jakub Paszkowski
ЦП
47
Tomas Prikryl
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
14
Radosław Turek
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
25
Jakub Paszkowski
ЦП
47
Tomas Prikryl
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Корона - Варта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
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