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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Сассуоло
Лечче - Сассуоло: обзор матча 06 октября 2023
Лечче
06.10.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
48'
Н. Крстович
22'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Сассуоло
Замена
Н. Сансоне
️️️️
П. Альмквист
86'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
85'
81'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
У. Рачич
81'
Замена
Руан
️️️️
М. Эрлич
80'
Желтая карточка
Д. Феррари
Желтая карточка
Н. Крстович
72'
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
65'
64'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
64'
Замена
Н. Байрами
️️️️
С. Кастильехо
Замена
Р. Уден
️️️️
Х. Рафья
63'
ГОЛ! 1:1!
Н. Крстович
Пас отдал
Ф. Башкиротто
48'
Желтая карточка
Х. Рафья
44'
43'
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
1'
Желтая карточка
Д. Болока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Недим Байрами
АП
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-3-1-2
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
77
Каба
20
Рамадани
24
Рафья
7
Стрефецца
11
Альмквист
90
Крстович
4-1-1-3-1
47
Консильи
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Эрлич
67
Феррари
6
Винья
10
Рачич
11
Болока
10
Берарди
70
Кастильехо
45
Лорьенте
9
Пинамонти
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
11
Альмквист
11
Сансоне
11
Сансоне
11
Альмквист
24
Рафья
10
Уден
10
Уден
24
Рафья
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
6
Эрлич
4
Руан
4
Руан
6
Эрлич
10
Рачич
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
10
Рачич
70
Кастильехо
10
Байрами
10
Байрами
70
Кастильехо
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
Остались в запасе
Лечче
Сассуоло
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
42
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ПВ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
42
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Лечче - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
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