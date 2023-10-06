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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Напредак
Раднички - Напредак: обзор матча 06 октября 2023
Раднички
06.10.2023, пятница, 19:00
Сербия. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Напредак
27'
М. Скрбич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Напредак
Замена
Б. Нимага
️️️️
A. Pejovic
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
U. Ljubomirac
Замена
N. Vlajković
️️️️
S. Petrov
83'
79'
Желтая карточка
O. Mršić
77'
Замена
S. Babić
️️️️
D. Sadiković
77'
Замена
Đ. Jovanović
️️️️
N. Bastajić
Замена
Н. Белакович
️️️️
D. Zec
67'
65'
Замена
D. Stoiljković
️️️️
L. Zličić
Желтая карточка
M. Yamkam
63'
50'
Желтая карточка
L. Zličić
44'
Желтая карточка
S. Jovanović
ГОЛ! 1:0!
М. Скрбич
Пас отдал
S. Petrov
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
ВР
55
David Petrovic
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
21
Vanja Ilić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
28
A. Pejovic
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
27
Uros Ljubomirac
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
44
Damir Sadiković
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
2
Nikola Vlajković
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
Напредак
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
42
Lazar Pejčić
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
2-2-5
12
Росич
55
3
21
77
36
25
Скрбич
23
9
20
3-5-2
1
4
23
22
16
23
27
89
7
44
12
9
2
2
9
28
29
Нимага
29
Нимага
28
36
10
Белакович
10
Белакович
36
44
18
18
44
23
33
33
23
12
88
88
12
Остались в запасе
Раднички
Напредак
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
27
Александар Месарович
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
42
Lazar Pejčić
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
27
Александар Месарович
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
Остались в запасе
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
42
Lazar Pejčić
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Раднички - Напредак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
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Напредак
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
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