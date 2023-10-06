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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Утрехт
Волендам - Утрехт: обзор матча 06 октября 2023
Волендам
06.10.2023, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1 : 0
Завершен
Утрехт
57'
Р. Мюрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Утрехт
Желтая карточка
Б. Улд-Чих
90'
+5
Замена
Z. Booth
️️️️
Г. Куоль
87'
Желтая карточка
А. Дуири
84'
Замена
J. Antonioli
️️️️
Л. Зеефуик
79'
76'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
С. Эль-Каруани
66'
Замена
А. Декотт
️️️️
И. Лидберг
66'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
О. Фрауло
Замена
А. Дуири
️️️️
Б. Плат
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мюрен
Пас отдал
Г. Куоль
57'
46'
Замена
Y. Leliendal
️️️️
О. Буссаид
Желтая карточка
К. Твигт
35'
20'
Желтая карточка
О. Фрауло
20'
Желтая карточка
И. Лидберг
12'
Замена
С. Эль-Каруани
️️️️
З. Лабиад
6'
Красная карточка
Н. Виргевер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
29
Rob Tol
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
37
Joey Antonioli
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
18
Diego Gustavo
ЦП
79
Darius Johnson
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
42
Rickson van Hees
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-2-1-3
1
Бакхаус
4
Плат
3
Флинт
2
4
Мирани
8
6
Твигт
36
Куоль
21
Мюрен
77
Улд-Чих
25
Зеефуик
4-2-2-2
1
Баркас
6
Фламинго
93
Саньян
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
70
Боздоган
29
Фрауло
52
Лабиад
49
Буссаид
3
Лидберг
10
Ромени
25
Зеефуик
37
37
25
Зеефуик
36
Куоль
23
23
36
Куоль
4
Плат
16
Дуири
16
Дуири
4
Плат
52
Лабиад
34
Эль-Каруани
34
Эль-Каруани
52
Лабиад
49
Буссаид
32
32
49
Буссаид
Эль-Каруани
21
Торнстра
21
Торнстра
Эль-Каруани
29
Фрауло
20
Сентьенс
20
Сентьенс
29
Фрауло
3
Лидберг
9
Декотт
9
Декотт
3
Лидберг
Остались в запасе
Волендам
Утрехт
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
29
Rob Tol
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
79
Darius Johnson
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
29
Rob Tol
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
79
Darius Johnson
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
42
Rickson van Hees
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Волендам - Утрехт
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
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