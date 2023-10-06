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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Абха
Аль-Наср - Абха: обзор матча 06 октября 2023
Аль-Наср
06.10.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Абха
3'
Отавио
28'
Талиска
90+2'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Абха
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
84'
Желтая карточка
М. Аль-Кунайдыри
81'
Желтая карточка
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
Замена
С. Фофана
️️️️
М. Брозович
80'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
80'
80'
Замена
М. Аль-Кунайдыри
️️️️
Ф. Камано
73'
Желтая карточка
С. Аль-Кумейзи
53'
Желтая карточка
Ф. Ногера
ГОЛ! 2:0!
Талиска
Пас отдал
С. Мане
28'
ГОЛ! 1:0!
Отавио
Пас отдал
М. Брозович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Абха
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
38
Фабиан Ногера
ЦЗ
6
Ахмад Аль-Хбеаб
ЦЗ
3
Мохаммед Наджи
ЦЗ
17
Салех Аль-Кумейзи
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Закария Аль-Судани
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
22
Урош Матич
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
Абха
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
13
Теллес
78
Ладжами
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
94
Талиска
25
Отавио
7
Роналду
4-2-1-2-1
16
Тэтэрушану
17
Аль-Кумейзи
6
Аль-Хбеаб
3
Наджи
38
Ногера
21
Аль-Судани
20
Крыховяк
22
Матич
18
Бгуир
40
Камано
9
Экамби
77
Брозович
42
Фофана
42
Фофана
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
40
Камано
12
Аль-Кунайдыри
12
Аль-Кунайдыри
40
Камано
Остались в запасе
Аль-Наср
Абха
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
14
Сами Аль-Наджеи
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
14
Сами Аль-Наджеи
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
Остались в запасе
21
Абдулрахман Аль-Бук
ВР
24
Мохаммед Аль-Уфи
ЦЗ
8
Абдулелах Аль-Шаммери
ЦП
88
Саад Аль-Салули
ЦП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
71
Ahmed Abdu
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Аль-Наср - Абха
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Абха
0 : 1
27.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Неом
2 : 0
24.10.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Кадисия
2 : 1
16.10.2026
Абха
Информация о матче
Стадион:
Аль-Авивал
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