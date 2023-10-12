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    Расписание матчей 12-10-2023

    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 7 тур, группа A
    12 октября, четверг
    21:45
    Испания
    Шотландия
    Не начался
    12 октября, четверг
    21:45
    Кипр
    Норвегия
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 7 тур, группа D
    12 октября, четверг
    21:45
    Хорватия
    Турция
    Не начался
    12 октября, четверг
    21:45
    Латвия
    Армения
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 7 тур, группа E
    12 октября, четверг
    21:45
    Албания
    Чехия
    Не начался
    12 октября, четверг
    21:45
    Фарерские острова
    Польша
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 7 тур, группа I
    12 октября, четверг
    21:45
    Израиль
    Швейцария
    Не начался
    12 октября, четверг
    21:45
    Андорра
    Косово
    Не начался
    12 октября, четверг
    21:45
    Белоруссия
    Румыния
    Не начался
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