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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Латвия - Армения
Латвия - Армения: обзор матча 12 октября 2023
Латвия
12.10.2023, четверг, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 7 тур
2 : 0
Завершен
Армения
39'
Я. Икаунекс
68'
Д. Балодис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Армения
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
А. Яунземс
88'
Замена
В. Сорокинс
️️️️
Р. Савалниекс
88'
82'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Л. Зелараян
Замена
М. Регза
️️️️
Р. Ульдрикис
82'
70'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Т. Барсегян
ГОЛ! 2:0!
Д. Балодис
68'
Желтая карточка
Э. Эмсис
65'
Замена
К. Дубра
️️️️
Э. Дашкевичс
56'
Вторая желтая
М. Осс
53'
ГОЛ! 1:0!
Я. Икаунекс
Пас отдал
А. Яунземс
39'
31'
Желтая карточка
В. Ароян
Желтая карточка
М. Осс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
Главный тренер
Александр Петраков
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Кирилс Ильинс
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
4
Оскарс Вьентьесс
ЦП
13
Богданс Самойловс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
7
Эдгар Севикян
ПВ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
2-5-1-2
12
Озолс
2
Балодис
3
Осс
7
Дашкевичс
22
Савельевс
10
Икаунекс
16
Яунземс
8
Эмсис
11
Савалниекс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
4-1-2-3
1
Чанчаревич
5
Мкртчян
3
Ароян
4
Арутюнян
21
Тикнизян
6
Иву
14
Бриаско-Балекян
11
Барсегян
10
Сперцян
10
Зелараян
20
Дашян
7
Дашкевичс
4
Дубра
4
Дубра
7
Дашкевичс
11
Савалниекс
2
Сорокинс
2
Сорокинс
11
Савалниекс
16
Яунземс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
16
Яунземс
20
Ульдрикис
19
Регза
19
Регза
20
Ульдрикис
10
Зелараян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
10
Зелараян
11
Барсегян
7
Севикян
7
Севикян
11
Барсегян
Остались в запасе
Латвия
Армения
23
Нилс Пуринс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Кирилс Ильинс
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
4
Оскарс Вьентьесс
ЦП
13
Богданс Самойловс
ЦП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
23
Нилс Пуринс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Кирилс Ильинс
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
4
Оскарс Вьентьесс
ЦП
13
Богданс Самойловс
ЦП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Латвия - Армения
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
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