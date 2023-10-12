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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Косово
Андорра - Косово: обзор матча 12 октября 2023
Андорра
12.10.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 7 тур
0 : 3
Завершен
Косово
26'
М. Рашица
71'
М. Рашица
83'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Косово
Желтая карточка
А. Санчес
88'
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Зекири
Пас отдал
М. Рашица
Желтая карточка
М. Пужоль
80'
78'
Желтая карточка
Л. Деллова
75'
Замена
Б. Бериша
️️️️
К. Зиба
75'
Замена
А. Зекири
️️️️
Ф. Муслия
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Фернандес
75'
Замена
М. Виейра
️️️️
М. Ребес
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Рашица
66'
Замена
М. Кореница
️️️️
А. Ррахмани
Замена
️️️️
Ж. Алаез
56'
Замена
М. Пужоль
️️️️
Э. Валес
56'
46'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Ф. Лосаж
46'
Замена
З. Битики
️️️️
К. Хайризи
Желтая карточка
Э. Валес
44'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
Ф. Муслия
14'
Желтая карточка
М. Войвода
Желтая карточка
Ж. Алаез
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Кендрим Зиба
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
4
Илир Красники
ЦП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
7
Алтин Зекири
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
20
Лирим Кастрати
ПВ
4-4-2
12
Альварес
18
Рубио
15
Сан Николас
4
Ребес
5
Льовера
17
Сервос
14
Алаез
8
Валес
3
Валес
9
Куку
20
Фернандес
3-2-3-1-1
1
Мурич
2
Хадергьонай
3
Хайризи
3
Алити
15
Войвода
5
Деллова
19
Лосаж
8
Муслия
14
Зиба
7
Рашица
9
Ррахмани
8
Валес
7
Пужоль
7
Пужоль
8
Валес
4
Ребес
8
Виейра
8
Виейра
4
Ребес
20
Фернандес
9
Санчес
9
Санчес
20
Фернандес
19
Лосаж
8
Фазлийи
8
Фазлийи
19
Лосаж
8
Муслия
7
Зекири
7
Зекири
8
Муслия
9
Ррахмани
22
Кореница
22
Кореница
9
Ррахмани
3
Хайризи
7
Битики
7
Битики
3
Хайризи
14
Зиба
23
Бериша
23
Бериша
14
Зиба
Остались в запасе
Андорра
Косово
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
20
Лирим Кастрати
ПВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Висар Бекай
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
20
Лирим Кастрати
ПВ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Андорра - Косово
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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