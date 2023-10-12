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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Албания - Чехия
Албания - Чехия: обзор матча 12 октября 2023
Албания
12.10.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 7 тур
3 : 0
Завершен
Чехия
9'
Я. Асани
51'
Т. Сефери
73'
Т. Сефери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Албания - Чехия
86'
Замена
Д. Дудера
️️️️
Д. Юрасек
Замена
К. Гясула
️️️️
Т. Сефери
86'
ГОЛ! 3:0!
Т. Сефери
Пас отдал
М. Даку
73'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Н. Байрами
67'
Замена
М. Даку
️️️️
С. Цикалеши
67'
64'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Черны
64'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Я. Кухта
62'
Желтая карточка
Л. Провод
Желтая карточка
Н. Байрами
60'
Замена
А. Муджа
️️️️
Я. Асани
54'
ГОЛ! 2:0!
Т. Сефери
Пас отдал
С. Цикалеши
51'
46'
Замена
Л. Провод
️️️️
Т. Голеш
40'
Желтая карточка
В. Цоуфал
40'
Вторая желтая
М. Хытил
26'
Желтая карточка
М. Хытил
ГОЛ! 1:0!
Я. Асани
Пас отдал
Ю. Рамадани
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Матей Коварж
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бериша
3
Митай
5
Айети
6
Джимсити
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
10
Байрами
9
Асани
17
Сефери
16
Цикалеши
4-2-1-3
23
Павленка
5
Цоуфал
3
Голеш
24
Брабец
14
Юрасек
7
Крейчи
22
Соучек
8
Садилек
11
Кухта
13
Хытил
18
Черны
17
Сефери
8
Гясула
8
Гясула
17
Сефери
9
Асани
16
Муджа
16
Муджа
9
Асани
10
Байрами
10
Мучи
10
Мучи
10
Байрами
16
Цикалеши
19
Даку
19
Даку
16
Цикалеши
14
Юрасек
21
Дудера
21
Дудера
14
Юрасек
3
Голеш
17
Провод
17
Провод
3
Голеш
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
11
Кухта
10
Чванчара
10
Чванчара
11
Кухта
Остались в запасе
Албания
Чехия
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Матей Коварж
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Матей Коварж
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Албания - Чехия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
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0 : 2
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