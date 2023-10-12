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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Молдова
Швеция - Молдова: обзор матча 12 октября 2023
Швеция
12.10.2023, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Молдова
9'
Й. Карлссон
18'
Г. Лагербилке
74'
Й. Карлссон
39'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Швеция - Молдова
Замена
М. Сванберг
️️️️
Й. Карлссон
89'
87'
Вторая желтая
А. Крачун
81'
Замена
С. Платика
️️️️
И. Ревенко
81'
Замена
В. Богачук
️️️️
В. Бабогло
ГОЛ! 3:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Э. Хольм
74'
Пенальти не реализован!
Р. Квайсон
74'
73'
Желтая карточка
И. Ревенко
71'
Желтая карточка
М. Платика
67'
Желтая карточка
А. Крачун
66'
Желтая карточка
Д. Марандичи
64'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Й. Николаеску
57'
Замена
М. Платика
️️️️
В. Раца
57'
Замена
С. Кожокари
️️️️
Н. Моцпан
57'
Замена
В. Постолачи
️️️️
М. Кожокару
52'
Желтая карточка
В. Бабогло
Замена
В. Йоханссон
️️️️
К. Нордфельдт
46'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Л. Вальквист
46'
Замена
С. Густафсон
️️️️
К. Ольссон
46'
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Классон
46'
41'
Желтая карточка
М. Кожокару
39'
ГОЛ! 2:1!
Й. Николаеску
ГОЛ! 2:0!
Г. Лагербилке
Пас отдал
Й. Карлссон
18'
ГОЛ! 1:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
Л. Вальквист
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
19
Маркус Роден
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
0
Dinis Ieșeanu
ЦЗ
18
Денис Фуртуна
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
8
Андрей Кобет
ЦФ
4-3-1-2
23
Нордфельдт
5
Гудмундссон
2
Лагербилке
14
Хеландер
3
Вальквист
19
Роден
20
Ольссон
20
Ларссон
17
Классон
22
Квайсон
9
Карлссон
3-2-1-1-1
23
Райлеан
5
Посмак
14
Марандичи
4
Бабогло
22
Раца
2
Рябчук
13
Кожокару
7
Моцпан
9
Николаеску
23
Нордфельдт
12
Йоханссон
12
Йоханссон
23
Нордфельдт
3
Вальквист
6
Хольм
6
Хольм
3
Вальквист
20
Ольссон
18
Густафсон
18
Густафсон
20
Ольссон
9
Карлссон
19
Сванберг
19
Сванберг
9
Карлссон
17
Классон
11
Эланга
11
Эланга
17
Классон
7
Моцпан
13
Кожокари
13
Кожокари
7
Моцпан
22
Раца
5
Платика
5
Платика
22
Раца
4
Бабогло
8
Богачук
8
Богачук
4
Бабогло
21
Ревенко
20
Платика
20
Платика
21
Ревенко
9
Николаеску
10
Дамашкан
10
Дамашкан
9
Николаеску
13
Кожокару
17
Постолачи
17
Постолачи
13
Кожокару
Остались в запасе
Швеция
Молдова
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
0
Dinis Ieșeanu
ЦЗ
18
Денис Фуртуна
ЦЗ
8
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
0
Dinis Ieșeanu
ЦЗ
18
Денис Фуртуна
ЦЗ
8
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Швеция - Молдова
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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