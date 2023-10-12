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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия - Таиланд
Грузия - Таиланд: обзор матча 12 октября 2023
Грузия
12.10.2023, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
8 : 0
Завершен
Таиланд
9'
З. Давиташвили
12'
Л. Лочошвили
24'
Ж. Микаутадзе
37'
Ж. Микаутадзе
41'
Ж. Микаутадзе
44'
З. Давиташвили
56'
Ж. Микаутадзе (П)
66'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Грузия - Таиланд
Желтая карточка
И. Азарови
79'
75'
Желтая карточка
B. Davis
74'
Замена
C. Karin
️️️️
Д. Прайсуван
Замена
И. Азарови
️️️️
Л. Шенгелия
74'
74'
Замена
B. Davis
️️️️
Ч. Промсрикаев
ГОЛ! 8:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
С. Алтунашвили
66'
Замена
Г. Кашия
️️️️
С. Кверквелия
58'
Замена
Г. Сигуа
️️️️
Г. Чакветадзе
58'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Ж. Микаутадзе
58'
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Ж. Микаутадзе
56'
Замена
С. Алтунашвили
️️️️
Г. Кочорашвили
46'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
З. Давиташвили
46'
46'
Замена
П. Аутра
️️️️
В. Помпан
46'
Замена
Y. Burapha
️️️️
P. Thodsanit
46'
Замена
C. Laptrakul
️️️️
Т. Поэйфимай
ГОЛ! 6:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
А. Меквабишвили
44'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
Г. Чакветадзе
41'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
С. Лобжанидзе
37'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Микаутадзе
24'
ГОЛ! 2:0!
Л. Лочошвили
Пас отдал
Г. Чакветадзе
12'
ГОЛ! 1:0!
З. Давиташвили
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
19
Ива Гелашвили
ЦЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Таиланд
23
Kampol Pathom-attakul
ВР
5
Критсада Каман
ЦЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
16
Джаккафан Прайсуван
ЦЗ
11
Бордин Пхала
ЦП
22
Виратеп Помпан
ЦП
16
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
0
Tristan Do
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
0
Purachet Thodsanit
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
18
Давит Волкови
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Таиланд
0
Sumethee Khokpho
ВР
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
0
James Beresford
ЦЗ
0
Chatmongkol Rueangthanarot
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
10
Ben Davis
ЦП
8
Пича Аутра
ЦП
0
Chanukan Karin
ЦП
0
Chakkit Laptrakul
ЦП
0
Athit Berg
ЦП
0
Yotsakorn Burapha
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лория
5
Кверквелия
4
Лочошвили
19
Гелашвили
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
10
Чакветадзе
12
Лобжанидзе
19
Шенгелия
7
Давиташвили
22
Микаутадзе
3-4-3
23
5
Каман
4
Дола
16
Прайсуван
22
Помпан
16
0
11
Пхала
0
14
Поэйфимай
7
Промсрикаев
19
Шенгелия
16
Азарови
16
Азарови
19
Шенгелия
5
Кверквелия
4
Кашия
4
Кашия
5
Кверквелия
10
Чакветадзе
26
Сигуа
26
Сигуа
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
8
Алтунашвили
8
Алтунашвили
6
Кочорашвили
22
Микаутадзе
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
7
Давиташвили
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
7
Давиташвили
7
Промсрикаев
10
10
7
Промсрикаев
22
Помпан
8
Аутра
8
Аутра
22
Помпан
16
Прайсуван
0
0
16
Прайсуван
14
Поэйфимай
0
0
14
Поэйфимай
0
0
0
0
Остались в запасе
Грузия
Таиланд
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Мамардашвили
ВР
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
18
Давит Волкови
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
0
Sumethee Khokpho
ВР
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
0
James Beresford
ЦЗ
0
Chatmongkol Rueangthanarot
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
0
Athit Berg
ЦП
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Мамардашвили
ВР
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
18
Давит Волкови
ЦФ
Остались в запасе
0
Sumethee Khokpho
ВР
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
0
James Beresford
ЦЗ
0
Chatmongkol Rueangthanarot
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
0
Athit Berg
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Грузия - Таиланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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