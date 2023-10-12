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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Румыния
Беларусь - Румыния: обзор матча 12 октября 2023
Беларусь
12.10.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 7 тур
0 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Румыния
84'
Замена
В. Михаила
️️️️
Н. Станчу
Замена
В. Громыко
️️️️
В. Климович
83'
77'
Замена
Л. Мунтяну
️️️️
Д. Дрэгуш
77'
Замена
Д. Олару
️️️️
В. Скрециу
Желтая карточка
И. Бахар
75'
Желтая карточка
С. Игнатович
73'
Замена
С. Карпович
️️️️
Р. Юзепчук
73'
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Морозов
73'
Замена
В. Бочеров
️️️️
М. Эбонг
73'
61'
Замена
О. Морутан
️️️️
Д. Ман
61'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Алибек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Никита Корзун
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
21
Владислав Климович
ЦФ
0
Артем Концевой
ЦФ
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Беларусь
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Константин Руденок
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
0
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
20
Егор Карпицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
6
Мариуш Марин
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
10
Янис Хаджи
АП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Игнатович
5
Поляков
20
Волков
6
Политевич
2
Печенин
4
Юзепчук
15
Корзун
9
Эбонг
18
Морозов
0
Концевой
21
Климович
3-2-2-1-2
12
Молдован
3
Дрэгушин
15
Буркэ
6
Скрециу
2
Рацу
11
Банку
18
Марин
10
Станчу
20
Ман
9
Дрэгуш
7
Алибек
4
Юзепчук
13
Карпович
13
Карпович
4
Юзепчук
9
Эбонг
15
Бочеров
15
Бочеров
9
Эбонг
18
Морозов
10
Бахар
10
Бахар
18
Морозов
21
Климович
10
Громыко
10
Громыко
21
Климович
6
Скрециу
7
Олару
7
Олару
6
Скрециу
20
Ман
21
Морутан
21
Морутан
20
Ман
7
Алибек
10
Хаджи
10
Хаджи
7
Алибек
10
Станчу
13
Михаила
13
Михаила
10
Станчу
9
Дрэгуш
9
Мунтяну
9
Мунтяну
9
Дрэгуш
Остались в запасе
Беларусь
Румыния
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Константин Руденок
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
0
Дмитрий Бородин
ЦП
20
Егор Карпицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Константин Руденок
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
0
Дмитрий Бородин
ЦП
20
Егор Карпицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Беларусь - Румыния
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
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