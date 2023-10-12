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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Ливан
Черногория - Ливан: обзор матча 12 октября 2023
Черногория
12.10.2023, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Ливан
16'
Э. Куц
19'
Э. Куц
69'
М. Осмайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Черногория - Ливан
Замена
М. Милович
️️️️
С. Рубежич
77'
75'
Замена
Х. Эль-Эльве
️️️️
С. Саад
ГОЛ! 3:0!
М. Осмайич
69'
Замена
️️️️
Э. Куц
65'
61'
Замена
А. Аль-Хадж
️️️️
N. Matar
Замена
М. Осмайич
️️️️
С. Йоветич
61'
60'
Замена
️️️️
M. Al-Hayek
Желтая карточка
М. Вукчевич
58'
Замена
Н. Косович
️️️️
М. Раичкович
46'
Замена
С. Мугоша
️️️️
Д. Бакич
46'
Замена
В. Йовович
️️️️
Д. Камай
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Аюб
ГОЛ! 2:0!
Э. Куц
Пас отдал
Д. Камай
19'
ГОЛ! 1:0!
Э. Куц
Пас отдал
С. Йоветич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
14
Эдвин Куц
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
25
Душан Бакич
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Ливан
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
3
Махер Сабра
ЦЗ
0
Abbas Awad
ЦЗ
6
Mohammed Al-Hayek
ЦЗ
18
Кассем Эль-Зейн
ЦЗ
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
16
Валид Шур
ЦП
8
Сиси
ЦП
15
Джихад Аюб
ЦП
14
Nader Matar
ЦП
22
Бассел Жради
ЦП
8
Суни Саад
ЦФ
10
Мохамад Хайдар
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
7
Виктор Джуканович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
6
Владан Бубанья
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Ливан
1
Antoine Douaihy
ВР
21
Мостафа Матар
ВР
0
Hassan Kourani
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
12
Хасан Срур
ЦП
0
Mahdi Zein
ЦП
19
Даниэль Лаюд
ЦП
17
Khalil Bader
ЦП
6
Хуссейн Зейн
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
7
Хассан Маатук
ЦФ
17
Али Аль-Хадж
ЦФ
9
Хилаль Эль-Эльве
ЦФ
3-4-2-4
1
Миятович
6
Рубежич
15
Савич
15
Шипчич
2
Вукчевич
15
Лончар
14
Куц
23
Марушич
8
Янкович
18
Бакич
25
Бакич
9
Крстович
9
Радулович
18
Джурджевич
3-2-5-2
1
Халил
6
18
Эль-Зейн
3
3
Сабра
0
16
Шур
15
Аюб
14
22
Жради
8
Сиси
10
Хайдар
8
Саад
Камай
16
Йовович
16
Йовович
Камай
6
Рубежич
22
Милович
22
Милович
6
Рубежич
Раичкович
21
Косович
21
Косович
Раичкович
19
Раичкович
19
Раичкович
Йоветич
20
Осмайич
20
Осмайич
Йоветич
18
Камай
18
Камай
10
Йоветич
10
Йоветич
25
Бакич
9
Мугоша
9
Мугоша
25
Бакич
6
Зейн
6
Зейн
14
17
Аль-Хадж
17
Аль-Хадж
14
8
Саад
9
Эль-Эльве
9
Эль-Эльве
8
Саад
Остались в запасе
Черногория
Ливан
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
13
Суад Личина
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
1
Antoine Douaihy
ВР
21
Мостафа Матар
ВР
0
Hassan Kourani
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
12
Хасан Срур
ЦП
0
Mahdi Zein
ЦП
19
Даниэль Лаюд
ЦП
17
Khalil Bader
ЦП
7
Karim Darwiche
ЦФ
7
Хассан Маатук
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Владан Бубанья
ОП
7
Виктор Джуканович
ЛВ
13
Суад Личина
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Antoine Douaihy
ВР
21
Мостафа Матар
ВР
0
Hassan Kourani
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
12
Хасан Срур
ЦП
0
Mahdi Zein
ЦП
19
Даниэль Лаюд
ЦП
17
Khalil Bader
ЦП
7
Karim Darwiche
ЦФ
7
Хассан Маатук
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Черногория - Ливан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
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Ирак
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