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    Расписание матчей 15-10-2023

    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 8 тур, группа A
    15 октября, воскресенье
    16:00
    Грузия
    Кипр
    Не начался
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Норвегия
    Испания
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 8 тур, группа E
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Чехия
    Фарерские острова
    Не начался
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Польша
    Молдавия
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 8 тур, группа I
    15 октября, воскресенье
    19:00
    Швейцария
    Белоруссия
    Не начался
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Румыния
    Андорра
    Не начался
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Косово
    Израиль
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 8 тур, группа D
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Турция
    Латвия
    Не начался
    15 октября, воскресенье
    21:45
    Уэльс
    Хорватия
    Не начался
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