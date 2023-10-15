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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Молдова
Польша - Молдова: обзор матча 15 октября 2023
Польша
15.10.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 8 тур
1 : 1
Завершен
Молдова
53'
К. Свидерски
26'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Молдова
Замена
К. Гросицки
️️️️
Т. Кедзиора
84'
82'
Желтая карточка
С. Платика
79'
Замена
С. Кожокари
️️️️
В. Раца
79'
Замена
В. Богачук
️️️️
Й. Николаеску
Замена
Я. Каминьски
️️️️
П. Вшолек
72'
Замена
А. Букса
️️️️
А. Милик
72'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
С. Шиманьски
72'
70'
Замена
М. Платика
️️️️
Н. Моцпан
70'
Замена
С. Платика
️️️️
И. Ревенко
60'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
М. Кожокару
ГОЛ! 1:1!
К. Свидерски
Пас отдал
П. Зелински
53'
Желтая карточка
П. Франковски
47'
Замена
Б. Слиш
️️️️
P. Dziczek
46'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Марандичи
42'
Желтая карточка
В. Постолачи
26'
ГОЛ! 0:1!
Й. Николаеску
Пас отдал
В. Раца
21'
Желтая карточка
М. Кожокару
18'
Желтая карточка
О. Рябчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
0
Patryk Peda
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
0
Patryk Dziczek
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Польша
1
Марцин Булка
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Бартош Слиш
ЦП
0
Филип Мархвиньски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Dinis Ieșeanu
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
8
Андрей Кобет
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-1-3-3
1
Щесны
0
14
Кивиор
4
Кедзиора
10
Зелински
19
Франковски
20
Шиманьски
15
Вшолек
0
7
Милик
11
Свидерски
3-2-1-1-2
23
Райлеан
14
Крачун
4
Бабогло
14
Марандичи
22
Раца
21
Ревенко
13
Кожокару
7
Моцпан
9
Николаеску
17
Постолачи
4
Кедзиора
11
Гросицки
11
Гросицки
4
Кедзиора
0
6
Слиш
6
Слиш
0
20
Шиманьски
0
Мархвиньски
0
Мархвиньски
20
Шиманьски
15
Вшолек
7
Каминьски
7
Каминьски
15
Вшолек
7
Милик
16
Букса
16
Букса
7
Милик
22
Раца
13
Кожокари
13
Кожокари
22
Раца
7
Моцпан
5
Платика
5
Платика
7
Моцпан
9
Николаеску
8
Богачук
8
Богачук
9
Николаеску
21
Ревенко
20
Платика
20
Платика
21
Ревенко
13
Кожокару
10
Дамашкан
10
Дамашкан
13
Кожокару
Остались в запасе
Польша
Молдова
1
Марцин Булка
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
Главный тренер
Михал Пробеж
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Dinis Ieșeanu
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
0
Dinis Ieșeanu
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Польша - Молдова
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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