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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо: обзор матча 15 октября 2023
Даллас
15.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 47 тур
1 : 1
Завершен
Колорадо
37'
А. Веласко
25'
Р. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Колорадо
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Веласко
90'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
П. Помыкал
90'
Замена
️️️️
Л. Фрейзер
76'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
М. Фарфан
75'
66'
Замена
К. Кабрал
️️️️
J. Lewis
Замена
Ю. Энса
️️️️
Ж. Обриан
66'
54'
Желтая карточка
J. Lewis
Желтая карточка
П. Помыкал
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Веласко
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наварро
2'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
17
Пол Арриола
ПВ
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
19
Факундо Киньон
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Луис Диас
ПВ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
4-1-3-2
26
Пас
3
Фарфан
25
Ибеага
91
Тафари
99
Твумаси
14
Ильярраменди
20
Веласко
19
Помыкал
77
Обриан
27
Феррейра
17
Арриола
4-2-1-4
31
Илич
5
Абубакар
2
2
Максе
15
Гутман
25
Ронан
17
Бассетт
19
Николсон
22
9
Наварро
14
Харрис
11
Рубио
3
Фарфан
29
Джанкуа
29
Джанкуа
3
Фарфан
6
Фрейзер
6
Фрейзер
77
Обриан
13
Энса
13
Энса
77
Обриан
19
Помыкал
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
19
Помыкал
20
Веласко
9
Хименес
9
Хименес
20
Веласко
91
Кабрал
91
Кабрал
14
14
Остались в запасе
Даллас
Колорадо
1
Джимми Маурер
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Луис Диас
ПВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Луис Диас
ПВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Даллас - Колорадо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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