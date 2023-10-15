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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Беларусь
Швейцария - Беларусь: обзор матча 15 октября 2023
Швейцария
15.10.2023, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 8 тур
3 : 3
Завершен
Беларусь
28'
Д. Шакири
89'
М. Аканджи
90'
З. Амдуни
61'
М. Эбонг
69'
Д. Поляков
84'
Д. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Беларусь
90'
+5
Замена
А. Павловец
️️️️
Н. Корзун
90'
+4
Желтая карточка
Н. Корзун
90'
+2
Желтая карточка
Д. Антилевский
90'
Желтая карточка
К. Печенин
ГОЛ! 3:3!
З. Амдуни
90'
ГОЛ! 2:3!
М. Аканджи
Пас отдал
Д. Шакири
89'
84'
ГОЛ! 1:3!
Д. Антилевский
Пас отдал
К. Печенин
83'
Замена
В. Климович
️️️️
В. Малькевич
Желтая карточка
А. Зекири
77'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Штеффен
73'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Р. Родригес
73'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Поляков
Пас отдал
К. Печенин
64'
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Бочеров
64'
Замена
К. Печенин
️️️️
И. Бахар
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Соу
62'
Замена
А. Зекири
️️️️
С. Иттен
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Эбонг
Пас отдал
Д. Антилевский
46'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
А. Концевой
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
28'
4'
Желтая карточка
С. Политевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
15
Никита Корзун
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
0
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Беларусь
0
Константин Руденок
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
0
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
20
Егор Карпицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
18
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
5
Аканджи
26
Лотомба
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
23
Шакири
11
Штеффен
19
Иттен
3-3-2-1-1
1
Игнатович
6
Политевич
5
Поляков
13
Карпович
20
Волков
15
Бочеров
18
Малькевич
15
Корзун
10
Бахар
9
Эбонг
0
Концевой
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
11
Штеффен
11
Ндой
11
Ндой
11
Штеффен
19
Иттен
14
Зекири
14
Зекири
19
Иттен
15
Соу
10
Амдуни
10
Амдуни
15
Соу
10
Бахар
2
Печенин
2
Печенин
10
Бахар
15
Корзун
22
Павловец
22
Павловец
15
Корзун
0
Концевой
23
Антилевский
23
Антилевский
0
Концевой
18
Малькевич
21
Климович
21
Климович
18
Малькевич
15
Бочеров
18
Морозов
18
Морозов
15
Бочеров
Остались в запасе
Швейцария
Беларусь
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
0
Константин Руденок
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
0
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
20
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
0
Константин Руденок
ВР
12
Андрей Кудравец
ВР
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
0
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
20
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Швейцария - Беларусь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
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