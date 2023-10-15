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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Хорватия
Уэльс - Хорватия: обзор матча 15 октября 2023
Уэльс
15.10.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 8 тур
2 : 1
Завершен
Хорватия
47'
Х. Уилсон
60'
Х. Уилсон
75'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Хорватия
89'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Д. Джеймс
86'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Х. Уилсон
80'
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Модрич
ГОЛ! 2:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Джеймс
60'
59'
Замена
Б. Соса
️️️️
Б. Баришич
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Брукс
57'
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Брукс
47'
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Брекало
46'
Замена
Д. Бельо
️️️️
П. Муса
46'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Й. Юранович
22'
Желтая карточка
Д. Вида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
11
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
22
Джош Шихан
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
0
Regan Poole
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Уорд
5
Ампаду
2
Мефам
6
Родон
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Джеймс
8
Уилсон
7
Брукс
13
Мур
4-1-3-1-1
1
Ливакович
22
Юранович
4
Гвардиол
21
Вида
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
7
Майер
7
Брекало
11
Муса
7
Брукс
20
Джеймс
20
Джеймс
7
Брукс
8
Уилсон
23
Бродхед
23
Бродхед
8
Уилсон
3
Баришич
19
Соса
19
Соса
3
Баришич
22
Юранович
2
Станишич
2
Станишич
22
Юранович
7
Брекало
15
Пашалич
15
Пашалич
7
Брекало
11
Муса
9
Бельо
9
Бельо
11
Муса
Остались в запасе
Уэльс
Хорватия
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
22
Джош Шихан
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
0
Regan Poole
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
13
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джо Лоу
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
22
Джош Шихан
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
0
Regan Poole
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
13
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Уэльс - Хорватия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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