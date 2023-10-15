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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Уэска
Эйбар - Уэска: обзор матча 15 октября 2023
Эйбар
15.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 11 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
71'
R. Pulido (АГ)
38'
J. Corpas (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Уэска
Желтая карточка
Я. Казми
90'
+3
Замена
Я. Казми
️️️️
Стоичков
90'
+1
89'
Замена
J. Mier
️️️️
O. Sielva
84'
Желтая карточка
А. Канте
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Перейра
80'
79'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
Х. Мартинес
73'
Замена
А. Канте
️️️️
С. Обенг
73'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
R. Pulido
71'
66'
Желтая карточка
Х. Ньето
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Кике
56'
Замена
А. Акетче
️️️️
J. Corpas
56'
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
J. Corpas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
4
Rubén Pulido
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
80
Hugo Vallejo
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
4-2-4
13
Зидан
23
Техеро
23
Арбилья
3
25
Беррокаль
6
Альварес
21
Сориано
23
Перейра
7
Кике
19
Стоичков
17
1-3-1-5
25
Фернандес
15
2
Ньето
23
42
Хашимото
24
Мартинес
4
20
Обенг
11
Муньос
3
3
23
Перейра
12
Венцедор
12
Венцедор
23
Перейра
19
Стоичков
9
Казми
9
Казми
19
Стоичков
17
47
Акетче
47
Акетче
17
7
Кике
9
Баутиста
9
Баутиста
7
Кике
24
Мартинес
10
10
24
Мартинес
11
Муньос
80
80
11
Муньос
23
6
6
23
20
Обенг
28
Канте
28
Канте
20
Обенг
Остались в запасе
Эйбар
Уэска
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эйбар - Уэска
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
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