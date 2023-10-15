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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Крузейро
Куяба - Крузейро: обзор матча 15 октября 2023
Куяба
15.10.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Крузейро
86'
Замена
P. Vitor
️️️️
А. Гомес
82'
Желтая карточка
Л. Оливейра
Замена
Д. Кафу
️️️️
Д. Ласерда
78'
Замена
P.
️️️️
Клайсон
77'
61'
Замена
М. Перейра
️️️️
Уэсли
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Аллисон
57'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Денилсон
56'
46'
Замена
М. Витал
️️️️
Л. Силва
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Машадо
33'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Вилльям
1'
Желтая карточка
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
16
Лукас Силва
ОП
11
Никао
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
55
Calebe
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
82
Pablinho
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Ian Luccas
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
10
Матеус Витал
АП
91
Gabriel
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
2-2-1-1-4
22
Вальтер
3
Аллисон
13
Марллон
8
Рональд
14
Раниэле
29
Клайсон
27
Денилсон
2
6
97
Ласерда
16
Дейверсон
3-4-3
1
Кабрал
2
Оливейра
4
Кастан
77
Нерис
12
Вилльям
36
Машадо
16
Силва
23
Марлон
11
Гомес
11
Никао
21
Уэсли
3
Аллисон
6
Аугусто
6
Аугусто
3
Аллисон
27
Денилсон
88
Собрал
88
Собрал
27
Денилсон
97
Ласерда
7
Кафу
7
Кафу
97
Ласерда
29
Клайсон
82
82
29
Клайсон
12
Вилльям
13
Паласиос
13
Паласиос
12
Вилльям
11
Гомес
7
7
11
Гомес
21
Уэсли
10
Перейра
10
Перейра
21
Уэсли
16
Силва
10
Витал
10
Витал
16
Силва
Остались в запасе
Куяба
Крузейро
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
91
Gabriel
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
9
Исидро Питта
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
91
Gabriel
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Куяба - Крузейро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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