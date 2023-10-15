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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Турция - Латвия
Турция - Латвия: обзор матча 15 октября 2023
Турция
15.10.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 8 тур
4 : 0
Завершен
Латвия
58'
Ю. Акгюн
83'
Д. Тосун
87'
К. Актюркоглу
90+2'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Латвия
ГОЛ! 4:0!
Д. Тосун
Пас отдал
И. Юкшек
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Ю. Сари
87'
Замена
К. Айхан
️️️️
Х. Чалханоглу
86'
86'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
А. Яунземс
Желтая карточка
И. Кахведжи
83'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тосун
Пас отдал
С. Акайдын
83'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Ю. Акгюн
77'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Б. Йилмаз
77'
75'
Замена
М. Регза
️️️️
Р. Ульдрикис
Замена
Б. Кутлу
️️️️
С. Озкан
68'
64'
Желтая карточка
К. Тоберс
Желтая карточка
А. Бартакжи
64'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
63'
59'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Э. Дашкевичс
ГОЛ! 1:0!
Ю. Акгюн
Пас отдал
Д. Озкаджар
58'
56'
Желтая карточка
Э. Дашкевичс
51'
Желтая карточка
Р. Озолс
49'
Желтая карточка
Э. Эмсис
46'
Замена
Э. Эмсис
️️️️
А. Савельевс
Замена
З. Челик
️️️️
Ф. Кадиоглу
46'
Желтая карточка
С. Озкан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Эртак Эзбир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
0
Эмре Акбаба
ПВ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Кирилс Ильинс
ЛЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Оскарс Вьентьесс
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Богданс Самойловс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Марко Регза
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-5-2
1
Чакир
4
Акайдын
14
Бартакжи
13
Озкаджар
20
Кадиоглу
17
Акгюн
10
Чалханоглу
5
Озкан
16
Юкшек
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
2-5-1-2
12
Озолс
4
Дубра
2
Балодис
6
Тоберс
22
Савельевс
16
Яунземс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
11
Савалниекс
14
Цыганик
20
Ульдрикис
10
Чалханоглу
22
Айхан
22
Айхан
10
Чалханоглу
20
Кадиоглу
2
Челик
2
Челик
20
Кадиоглу
5
Озкан
0
Кутлу
0
Кутлу
5
Озкан
17
Акгюн
7
Сари
7
Сари
17
Акгюн
21
Йилмаз
9
Тосун
9
Тосун
21
Йилмаз
16
Яунземс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
16
Яунземс
22
Савельевс
8
Эмсис
8
Эмсис
22
Савельевс
20
Ульдрикис
19
Регза
19
Регза
20
Ульдрикис
7
Дашкевичс
19
Кроллис
19
Кроллис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Турция
Латвия
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Эртак Эзбир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Эмре Акбаба
ПВ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Нилс Пуринс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Кирилс Ильинс
ЛЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Оскарс Вьентьесс
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
13
Богданс Самойловс
АП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Эртак Эзбир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Эмре Акбаба
ПВ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
23
Нилс Пуринс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Кирилс Ильинс
ЛЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Оскарс Вьентьесс
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
13
Богданс Самойловс
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Турция - Латвия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
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0 : 0
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