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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Аморебьета
Леганес - Аморебьета: обзор матча 15 октября 2023
Леганес
15.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 11 тур
6 : 0
Завершен
Аморебьета
21'
М. де ла Фуэнте
25'
М. де ла Фуэнте
50'
М. де ла Фуэнте
73'
Д. Гарсия
82'
Д. Раба
90+3'
Х. Чикко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Аморебьета
ГОЛ! 6:0!
Х. Чикко
90'
+3
ГОЛ! 5:0!
Д. Раба
82'
Желтая карточка
Х. Чикко
77'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Д. Гарсия
75'
Замена
A. Diyaeddine
️️️️
Э. Франкеса
75'
75'
Замена
Ф. Гаррета
️️️️
D. Lasure
74'
Замена
L. Quintero
️️️️
R. Edwards
ГОЛ! 4:0!
Д. Гарсия
73'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
И. Нею
69'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Н. Джуара
60'
Замена
О. Уренья
️️️️
М. де ла Фуэнте
60'
ГОЛ! 3:0!
М. де ла Фуэнте
Пас отдал
Д. Раба
50'
46'
Замена
Х. Авилес
️️️️
Х. Эрасо
ГОЛ! 2:0!
М. де ла Фуэнте
25'
ГОЛ! 1:0!
М. де ла Фуэнте
Пас отдал
Д. Раба
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
9
Диего Гарсия
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Аморебьета
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
4-1-2-3
13
Конде
15
Франкеса
23
Саэнс
55
Гонсалес
12
Ньом
91
Нею
14
Чикко
7
Джуара
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
4-3-1-3
4
Эрнандо
24
Гайя
17
15
Нуньес
25
6
Сибо
14
Эрасо
7
Морсильо
6
Карбонель
17
13
15
Франкеса
4
4
15
Франкеса
91
Нею
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
91
Нею
24
де ла Фуэнте
28
Уренья
28
Уренья
24
де ла Фуэнте
7
Джуара
20
Портильо
20
Портильо
7
Джуара
9
Гарсия
9
Поведа
9
Поведа
9
Гарсия
17
35
Гаррета
35
Гаррета
17
6
6
29
29
14
Эрасо
19
Авилес
19
Авилес
14
Эрасо
Остались в запасе
Леганес
Аморебьета
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Unai Marino
ВР
17
Rayco Rodriguez
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
17
Rayco Rodriguez
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Леганес - Аморебьета
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
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