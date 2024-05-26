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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Эспаньол
Аморебьета - Эспаньол: обзор матча 26 мая 2024
Аморебьета
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 41 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Эспаньол
84'
Замена
Б. Оливан
️️️️
Х. Пуадо
84'
Замена
Х. Ласо
️️️️
П. Милья
Желтая карточка
К. Сибо
75'
74'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
Замена
J. Yriarte
️️️️
E. Moran
69'
Замена
J. Mier
️️️️
Х. Морсильо
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
(К)
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
3-2-2-1-3
24
Гайя
15
Нуньес
17
3
Этчейта
5
Бустинса
25
6
Сибо
7
Морсильо
21
8
13
3-2-2-3
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
20
Калеро
6
Кабрера
88
Баре
18
Агуадо
7
Пуадо
11
Милья
23
Рока
22
Брейтуэйт
17
Кейта
7
Морсильо
2
2
7
Морсильо
8
15
15
8
7
Пуадо
5
Оливан
5
Оливан
7
Пуадо
20
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
20
Калеро
11
Милья
16
Ласо
16
Ласо
11
Милья
Остались в запасе
Аморебьета
Эспаньол
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
1
Фернандо Пачеко
ВР
27
Català
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
27
Català
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Аморебьета - Эспаньол
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
14
Офсайды
6
4
Количество передач
286
516
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Instalaciones de Lezama, Lezama
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