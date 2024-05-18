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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Аморебьета
Тенерифе - Аморебьета: обзор матча 18 мая 2024
Тенерифе
18.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 40 тур
0 : 1
Завершен
Аморебьета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Аморебьета
87'
Замена
R. Edwards
️️️️
Х. Морсильо
Замена
J. Alonso
️️️️
Я. Бодигер
73'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Х. Амо
73'
67'
Замена
J. Yriarte
️️️️
E. Moran
Замена
A. Guzmán
️️️️
T.
66'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Э. Гальего
65'
Желтая карточка
Х. Сориано
59'
45'
Желтая карточка
У. Бустинса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
4
José León
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Аморебьета
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
(К)
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
19
César Álvarez
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
8
Javi Alonso
ЦФ
37
Airam Guzmán
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
6
R. Edwards
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
2-3-1-4
1
22
Мартинес
24
Амо
16
Санц
14
Бодигер
20
19
Крус
15
18
Гальего
9
Анхель
4
4-2-1-4
5
Бустинса
24
Гайя
17
15
Нуньес
25
6
Сибо
7
Морсильо
8
17
13
21
24
Амо
6
Гонсалес
6
Гонсалес
24
Амо
18
Гальего
12
Лопес
12
Лопес
18
Гальего
14
Бодигер
8
8
14
Бодигер
20
37
37
20
8
15
15
8
7
Морсильо
6
6
7
Морсильо
Остались в запасе
Тенерифе
Аморебьета
12
Хуан Сориано
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
19
César Álvarez
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
26
Ethyan González
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
19
César Álvarez
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
26
Ethyan González
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Тенерифе - Аморебьета
1
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Нарушения
15
13
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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