Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Аморебьета
Мирандес - Аморебьета: обзор матча 02 июня 2024
Мирандес
02.06.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 42 тур
1 : 0
Завершен
Аморебьета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Аморебьета
90'
+1
Желтая карточка
Х. Гайя
Замена
D. Vicente
️️️️
К. Мартин
86'
80'
Замена
J. Yriarte
️️️️
У. Бустинса
72'
Замена
R. Edwards
️️️️
E. Moran
68'
Желтая карточка
D. Lasure
Замена
D. Verdasca
️️️️
Тачи
61'
56'
Замена
E. Jauregi
️️️️
J. Mier
Желтая карточка
J. María Alcedo
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
(К)
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Аморебьета
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Кваси Сибо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
(К)
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
2
Jorge Mier
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
6
R. Edwards
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-2-5
1
42
Гомес
5
Тачи
3
15
Томео
10
Рейна
77
Мартинес
6
7
Чайра
77
Мартин
20
Мартон
3-2-2-1-3
24
Гайя
17
15
Нуньес
5
Бустинса
3
Этчейта
6
Сибо
25
7
Морсильо
8
21
13
77
Мартин
18
18
77
Мартин
5
Тачи
20
20
5
Тачи
2
2
5
Бустинса
15
15
5
Бустинса
8
6
6
8
17
17
Остались в запасе
Мирандес
Аморебьета
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Мирандес - Аморебьета
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
11
16
Офсайды
5
1
Количество передач
337
472
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Мунисипаль де Андува
Новости команд
Все
Мирандес
Аморебьета
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+