Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Фарерские острова
Чехия - Фарерские острова: обзор матча 15 октября 2023
Чехия
15.10.2023, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фарерские острова
76'
Т. Соучек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Фарерские острова
90'
+5
Желтая карточка
О. Фэре
Замена
Я. Брабец
️️️️
О. Лингр
90'
+1
Желтая карточка
Л. Масопуст
88'
84'
Замена
А. Йохансен
️️️️
Я. Бископсте Андреасен
84'
Замена
К. Ольсен
️️️️
С. Ватнхамар
77'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
П. Петерсен
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Д. Дудера
77'
Замена
В. Юрецка
️️️️
В. Черны
77'
76'
Желтая карточка
С. Наттестад
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Соучек
76'
Желтая карточка
В. Черны
75'
58'
Замена
Й. Бьярталид
️️️️
А. Йонссон
Замена
Л. Провод
️️️️
Д. Юрасек
57'
Замена
Я. Кухта
️️️️
Т. Чванчара
57'
40'
Желтая карточка
М. Ламхауге
Желтая карточка
О. Лингр
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
6
Рене Юнсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
0
Лукаш Садилек
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
5
Барталь Вардум
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
17
Стефан Радосавлевич
АП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
3-2-2-3
16
Мандоус
14
Юрасек
21
Дудера
3
Голеш
7
Крейчи
22
Соучек
8
Садилек
20
Лингр
10
Чванчара
10
Гложек
18
Черны
3-2-3-1
1
Ламхауге
3
Давидсен
19
Йонссон
5
Эдмундссон
13
Андреасен
5
Наттестад
6
Юнсен
10
Ватнхамар
8
Хендрикссон
19
Петерсен
20
Лингр
24
Брабец
24
Брабец
20
Лингр
21
Дудера
12
Масопуст
12
Масопуст
21
Дудера
14
Юрасек
17
Провод
17
Провод
14
Юрасек
18
Черны
20
Юрецка
20
Юрецка
18
Черны
10
Чванчара
11
Кухта
11
Кухта
10
Чванчара
19
Йонссон
7
Бьярталид
7
Бьярталид
19
Йонссон
19
Петерсен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
19
Петерсен
13
Андреасен
19
Йохансен
19
Йохансен
13
Андреасен
10
Ватнхамар
11
Ольсен
11
Ольсен
10
Ватнхамар
Остались в запасе
Чехия
Фарерские острова
1
Матей Коварж
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
0
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
5
Барталь Вардум
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
17
Стефан Радосавлевич
АП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
0
Лукаш Садилек
АП
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
12
Бьярти Мерк
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
5
Барталь Вардум
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ПЗ
17
Стефан Радосавлевич
АП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Чехия - Фарерские острова
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Торсвеллур
Новости команд
Все
Чехия
Фарерские острова
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+