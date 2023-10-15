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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Звезда
Динамо Вг - Звезда: обзор матча 15 октября 2023
Динамо Вг
15.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
4 : 1
Завершен
Звезда
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Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
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2 : 1
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
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2 : 1
11.10.2026
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Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Звезда
2 : 0
16.10.2026
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