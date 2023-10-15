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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Эльче
Эльденсе - Эльче: обзор матча 15 октября 2023
Эльденсе
15.10.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 11 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
35'
Ф. Андоне
59'
Н. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Эльче
Желтая карточка
A. Bernal
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
К. Клер
Желтая карточка
P. Capo
87'
75'
Замена
C. Salvador
️️️️
О. Плано
75'
Замена
Х. Салинас
️️️️
Л. Бланко
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
Ф. Андоне
70'
Замена
A. Bernal
️️️️
С. Ортуньо
70'
Замена
P. Capo
️️️️
Д. Тимор
63'
62'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
Т. Абад
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кастро
Желтая карточка
С. Ортуньо
56'
52'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Фидель
51'
Желтая карточка
B. Garcés
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андоне
35'
29'
Замена
B. Garcés
️️️️
С. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Марк Матеу
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
18
Borja Garcés
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
1-1-3-5
58
Субиаурре
4
Думич
24
Тимор
21
Матеу
17
18
Ортуньо
21
9
7
Андоне
24
Чапела
2
Абад
3-2-1-3-1
8
Сан Роман
18
Клер
3
Бланко
6
Бигас
2
Гаспар
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
20
Плано
20
Моренте
10
Фидель
11
Леон
18
Ортуньо
21
21
18
Ортуньо
24
Тимор
18
18
24
Тимор
7
Андоне
11
Ортуньо
11
Ортуньо
7
Андоне
3
Бланко
12
Салинас
12
Салинас
3
Бланко
10
Фидель
8
Кастро
8
Кастро
10
Фидель
11
Леон
18
18
11
Леон
20
Плано
10
10
20
Плано
Остались в запасе
Эльденсе
Эльче
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эльденсе - Эльче
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
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