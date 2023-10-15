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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк: обзор матча 15 октября 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
15.10.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 35 тур
2 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
7'
Д. Йовелич
34'
Д. Коста
45+1'
А. Хулио
76'
Д. Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
84'
Замена
А. Кеи
️️️️
А. Хулио
Замена
Д. Факундес
️️️️
Б. Шарп
84'
76'
ГОЛ! 2:2!
Д. Луна
Желтая карточка
Д. Агирре
75'
75'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Э. Броди
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Х. Ауде
72'
Замена
Д. Перес
️️️️
Т. Бойд
72'
Желтая карточка
T. Alfaro
66'
59'
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
Д. Крейлах
54'
Желтая карточка
Э. Энели
46'
Замена
Б. Идальго
️️️️
Б. Вера
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Хулио
Пас отдал
Н. Паласио
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Йовелич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
23
Даниэль Агирре
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
7
Микаэль Барриос
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
21
Аксель Кеи
ЦФ
3-1-1-2-4
3
Ауде
4
Йошида
3
Куэвас
6
Серрильо
23
Агирре
11
Коста
19
Бойд
9
Йовелич
93
14
Шарп
1
Мичович
2-5-3
18
МакМат
30
Силва Марсело
16
Овьедо
16
Чанг
87
Крейлах
15
Паласио
10
Луна
14
Энели
3
Броди
4
Вера
11
Хулио
3
Ауде
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Ауде
14
Шарп
77
Факундес
77
Факундес
14
Шарп
19
Бойд
18
Перес
18
Перес
19
Бойд
3
Броди
19
19
3
Броди
4
Вера
19
Идальго
19
Идальго
4
Вера
87
Крейлах
11
Гомес
11
Гомес
87
Крейлах
11
Хулио
21
Кеи
21
Кеи
11
Хулио
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
24
Tomas Gomez
ВР
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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