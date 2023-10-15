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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Алькоркон
ФК Андорра - Алькоркон: обзор матча 15 октября 2023
ФК Андорра
15.10.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 11 тур
2 : 0
Завершен
Алькоркон
80'
Х. Лобете
90+4'
A. Calvo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Алькоркон
ГОЛ! 2:0!
A. Calvo
90'
+4
Замена
А. Арройо
️️️️
А. Петха
88'
83'
Замена
K. Obieta
️️️️
Чема
82'
Замена
A. Lopez
️️️️
Я. Брайс
ГОЛ! 1:0!
Х. Лобете
Пас отдал
A. Calvo
80'
Замена
A. Calvo
️️️️
И. Бенито
76'
73'
Замена
I. Lopez
️️️️
D. Morillas
72'
Замена
J. Artola
️️️️
Х. Гонсалес
Замена
M. Vila Garcia
️️️️
Х. Марса
70'
Замена
S. Molina
️️️️
I. Gil
69'
15'
Желтая карточка
D. Morillas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
5
A. Pastor
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
3-2-1-4
1
Мартин
3
Марса
15
18
Петха
16
Сампер
21
7
Бенито
5
21
Шедлер
24
Лобете
21
Бовер
2-4-4
1
Руис
4
Кастро
5
Чема
11
Гонсалес
5
Москера
15
88
Брайс
19
3
6
17
Гарсия
18
Петха
12
Арройо
12
Арройо
18
Петха
3
Марса
20
20
3
Марса
21
14
14
21
7
Бенито
7
7
7
Бенито
11
Гонсалес
21
21
11
Гонсалес
3
22
22
3
88
Брайс
16
16
88
Брайс
5
Чема
21
21
5
Чема
Остались в запасе
ФК Андорра
Алькоркон
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча ФК Андорра - Алькоркон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
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Испания. Сегунда, 39 тур
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