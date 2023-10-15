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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Андорра
Румыния - Андорра: обзор матча 15 октября 2023
Румыния
15.10.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 8 тур
4 : 0
Завершен
Андорра
23'
Н. Станчу
28'
Я. Хаджи
44'
Р. Марин (П)
50'
Ф. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Андорра
90'
+1
Вторая желтая
М. Сан Николас
86'
Замена
М. Пужоль
️️️️
М. Ребес
84'
Желтая карточка
В. Бернат
76'
Замена
Ж. Рубио
️️️️
Э. Валес
Замена
Д. Алибек
️️️️
Я. Хаджи
65'
Замена
М. Марин
️️️️
Н. Станчу
65'
64'
Замена
В. Бернат
️️️️
А. Санчес
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Р. Марин
59'
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Бирлигеа
59'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Коман
Пас отдал
Я. Хаджи
50'
Замена
А. Рус
️️️️
Р. Дрэгушин
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Марин
44'
ГОЛ! 2:0!
Я. Хаджи
Пас отдал
Н. Банку
28'
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
23'
19'
Желтая карточка
М. Сан Николас
12'
Желтая карточка
А. Санчес
9'
Желтая карточка
М. Виейра
Желтая карточка
Р. Марин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
15
Andrei Borza
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
3-2-3-2
12
Молдован
11
Банку
3
Дрэгушин
15
Буркэ
10
Станчу
18
Марин
9
Бирлигеа
21
Морутан
23
Сореску
7
Коман
10
Хаджи
4-5-1
12
Альварес
18
Рубио
5
Льовера
15
Сан Николас
4
Ребес
3
Валес
21
Гарсия
8
Валес
8
Виейра
17
Сервос
9
Санчес
3
Дрэгушин
4
Рус
4
Рус
3
Дрэгушин
18
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
18
Марин
10
Станчу
6
Марин
6
Марин
10
Станчу
9
Бирлигеа
13
Михаила
13
Михаила
9
Бирлигеа
10
Хаджи
7
Алибек
7
Алибек
10
Хаджи
8
Валес
18
Рубио
18
Рубио
8
Валес
4
Ребес
7
Пужоль
7
Пужоль
4
Ребес
9
Санчес
10
Бернат
10
Бернат
9
Санчес
Остались в запасе
Румыния
Андорра
2
Андрей Рацу
ПЗ
1
Стефан Тарновану
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
15
Andrei Borza
ЦЗ
20
Деннис Ман
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
1
Стефан Тарновану
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
15
Andrei Borza
ЦЗ
20
Деннис Ман
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ПЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Румыния - Андорра
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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