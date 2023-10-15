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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Гана
Мексика - Гана: обзор матча 15 октября 2023
Мексика
15.10.2023, воскресенье, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Гана
57'
И. Лосано
72'
У. Антуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Гана
Замена
С. Кордова
️️️️
Э. Санчес
89'
Замена
С. Хименес
️️️️
Р. Хименес
73'
Замена
Л. Ромо
️️️️
Э. Альварес
73'
ГОЛ! 2:0!
У. Антуна
Пас отдал
С. Уэрта
72'
72'
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Шиндлер
65'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Семеньо
65'
Замена
Э. Нуама
️️️️
Д. Пайнтсил
Замена
У. Антуна
️️️️
О. Пинеда
62'
Замена
С. Уэрта
️️️️
И. Лосано
62'
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
57'
Желтая карточка
Х. Санчес
53'
46'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Т. Парти
28'
Замена
А. Сейду
️️️️
Д. Айду
24'
Желтая карточка
Д. Айду
18'
Желтая карточка
Т. Парти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
22
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
0
Стефан Амбросиус
ЦЗ
2
Кингсли Шиндлер
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
5
Томас Парти
ЦП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
1
Хулио Гонсалес
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Ramón Juárez
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
21
Сезар Уэрта
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
14
Marcel Ruíz
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
15
Уриэль Антуна
ПВ
20
Хенри Мартин
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
18
Жером Опоку
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
21
Салис Абдул Самед
ОП
5
Эдмунд Аддо
ОП
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
9
Жордан Айю
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-2-2-2
13
Очоа
6
Артеага
5
Васкес
3
Монтес
2
Санчес
4
Альварес
24
Чавес
17
Пинеда
22
Лосано
18
Санчес
9
Хименес
3-3-2-1-1
1
Зиги
15
Айду
4
Опоку
0
Амбросиус
2
Шиндлер
15
Овусу
14
Менса
5
Парти
13
Пайнтсил
20
Кудус
11
Семеньо
22
Лосано
21
Уэрта
21
Уэрта
22
Лосано
4
Альварес
7
Ромо
7
Ромо
4
Альварес
18
Санчес
15
Кордова
15
Кордова
18
Санчес
17
Пинеда
15
Антуна
15
Антуна
17
Пинеда
9
Хименес
11
Хименес
11
Хименес
9
Хименес
15
Айду
2
Сейду
2
Сейду
15
Айду
5
Парти
21
Самед
21
Самед
5
Парти
13
Пайнтсил
24
Нуама
24
Нуама
13
Пайнтсил
2
Шиндлер
9
Айю
9
Айю
2
Шиндлер
11
Семеньо
19
Уильямс
19
Уильямс
11
Семеньо
Остались в запасе
Мексика
Гана
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
1
Хулио Гонсалес
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Ramón Juárez
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
14
Marcel Ruíz
ЦП
20
Хенри Мартин
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
1
Ричард Офори Антви
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
18
Жером Опоку
ЦЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
1
Хулио Гонсалес
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Ramón Juárez
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
14
Marcel Ruíz
ЦП
20
Хенри Мартин
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Остались в запасе
1
Ричард Офори Антви
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
18
Жером Опоку
ЦЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
24
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Главный тренер
Рафа Маркес
Статистика матча Мексика - Гана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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