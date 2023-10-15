Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Испания
Норвегия - Испания: обзор матча 15 октября 2023
Норвегия
15.10.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 8 тур
0 : 1
Завершен
Испания
49'
Гави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Испания
89'
Замена
Хоселу
️️️️
А. Мората
86'
Желтая карточка
Родри
79'
Замена
О. Сансет
️️️️
Гави
Замена
К. Торстведт
️️️️
Ф. Эушнес
77'
Замена
К. Айер
️️️️
С. Страндберг
77'
71'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ф. Торрес
61'
Желтая карточка
А. Мората
Замена
А. Серлот
️️️️
О. Бобб
58'
Замена
А. Нуса
️️️️
П. Берг
58'
56'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
49'
ГОЛ! 0:1!
Гави
46'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Фати
46'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Р. Ле Норман
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
40'
Желтая карточка
О. Бобб
31'
30'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
8
Сандер Берге
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
22
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Испания
23
Унаи Симон
ВР
17
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
16
Родри
ОП
9
Гави
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Кепа
ВР
17
Альфонсо Педраса
ЛЗ
0
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
18
Ойан Сансет
АП
9
Хоселу
ЦФ
4-3-2-1
1
Нюланд
17
Мелинг
4
Страндберг
4
Эстигард
14
Рюэрсон
6
Берг
8
Берге
7
Эушнес
10
Эдегор
22
Бобб
9
Холанд
4-1-2-2-1
23
Симон
2
Карвахаль
3
Ле Норман
14
Ляпорт
17
Гарсия
16
Родри
9
Гави
8
Руис
7
Торрес
25
Фати
7
Мората
4
Страндберг
3
Айер
3
Айер
4
Страндберг
7
Эушнес
18
Торстведт
18
Торстведт
7
Эушнес
6
Берг
20
Нуса
20
Нуса
6
Берг
22
Бобб
7
Серлот
7
Серлот
22
Бобб
7
Торрес
17
Педраса
17
Педраса
7
Торрес
3
Ле Норман
0
Гарсия
0
Гарсия
3
Ле Норман
9
Гави
18
Сансет
18
Сансет
9
Гави
25
Фати
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
25
Фати
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
Остались в запасе
Норвегия
Испания
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Давид Райя
ВР
13
Кепа
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Кепа
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Норвегия - Испания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Норвегия
Испания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+