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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сахалинец - Красное Знамя
Сахалинец - Красное Знамя: обзор матча 15 октября 2023
Сахалинец
15.10.2023, воскресенье, 20:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
0 : 2
Завершен
Красное Знамя
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Статистика матча Сахалинец - Красное Знамя
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0
0
Матчи команд
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
Красное Знамя
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Вл
0 : 0
25.08.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/16 финала
Красное Знамя
2 : 0
12.08.2026
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/32 финала
СШОР-1 Кристалл
2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
2 : 0
20.08.2025
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