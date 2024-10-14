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    Арестован фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин

    Один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин, по прозвищу Маугли, арестован на 13 суток после событий на матче Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА из Ростова-на-Дону (1:0) 12 октября.

    «Единственное [в чем я виноват], я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», – заявил Маугли на суде.

    • В конце первого тайма фанатская трибуна клуба СКА, в котором Плынин отвечает за коммуникацию с болельщиками начала скандировать: «Литвин – пидорас» в адрес блогера Михаила Литвина – президента Lit Energy. Последний в ответ ударил Маугли.
    • Литвин также был арестован на 13 суток.
    • Клубом СКА владеет рэпер Василий Вакуленко.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1728907842
    ...улыбался и ругался матом, и снова улыбался, и снова ругался матом)...
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    Интерес
    1728909932
    Улыбался матом...
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    The only one
    1728910599
    И посадить их в одну камеру. Пусть мирятся. Останется сильнейший.
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    Питерский князь
    1728911376
    Только сейчас посмотрел новости. Литвинова на СВО, Медиалигу под нож!!!
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