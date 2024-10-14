Арестован фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин

Один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин, по прозвищу Маугли, арестован на 13 суток после событий на матче Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА из Ростова-на-Дону (1:0) 12 октября.

«Единственное [в чем я виноват], я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», – заявил Маугли на суде.