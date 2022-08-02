Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра

КДК РФС накажет основателя футбольного клуба «Сахалинец» за инцидент, который произошел после матча третьего тура группы 3 Второй лиги между «Рязанью» и «Сахалинцем».

Во время матча Литвин получил красную карточку за оскорбление судей, а после игры избил главного арбитра.

По информации «Рязанских новостей» со ссылкой на источник в РФС, КДК дисквалифицирует Литвина на год. Пожизненная дисквалификация маловероятна.