Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра

КДК РФС накажет основателя футбольного клуба «Сахалинец» за инцидент, который произошел после матча третьего тура группы 3 Второй лиги между «Рязанью» и «Сахалинцем».
Во время матча Литвин получил красную карточку за оскорбление судей, а после игры избил главного арбитра.
По информации «Рязанских новостей» со ссылкой на источник в РФС, КДК дисквалифицирует Литвина на год. Пожизненная дисквалификация маловероятна.
- Для «Сахалинца» это дебютный сезон во Второй лиге.
- «Сахалинец» тренирует экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов.
- После 3 туров у «Сахалинца» 6 очков.
Источник: «Рязанские новости»