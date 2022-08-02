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  • Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра

Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра

2 августа 2022, 23:19
9

КДК РФС накажет основателя футбольного клуба «Сахалинец» за инцидент, который произошел после матча третьего тура группы 3 Второй лиги между «Рязанью» и «Сахалинцем».

Во время матча Литвин получил красную карточку за оскорбление судей, а после игры избил главного арбитра.

По информации «Рязанских новостей» со ссылкой на источник в РФС, КДК дисквалифицирует Литвина на год. Пожизненная дисквалификация маловероятна.

  • Для «Сахалинца» это дебютный сезон во Второй лиге.
  • «Сахалинец» тренирует экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов.
  • После 3 туров у «Сахалинца» 6 очков.

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Источник: «Рязанские новости»
Россия. Вторая лига. Группа 3 Сахалинец
Комментарии (9)
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Plyash
1659472280
Урода Шира посадили бы вовремя,то и прецедентов таких больше не было бы.
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Lilipyt
1659472735
Широков задал тренд. Как быстро растут его дети
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Валерий2705
1659478536
На год... Отстранить дырявого лодыря от футбола навсегда и всё.
Ответить
Fusballer
1659498166
Должны выдать фан айди.
Ответить
Dr.Metal
1659500124
Этого Литвина ремнем бы выпороть хорошенько. Деньги его очень сильно испортили
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portero
1659507932
Если избил почему не уголовка? как всегда, богатые не сидят.....
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jek718875
1659508890
Пожизненно дисквалифицируют если судью убьют,богатые не плачут
Ответить
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