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    Основателя «Сахалинца» Литвина могут отстранить от футбола на год за избиение арбитра

    КДК РФС накажет основателя футбольного клуба «Сахалинец» за инцидент, который произошел после матча третьего тура группы 3 Второй лиги между «Рязанью» и «Сахалинцем».

    Во время матча Литвин получил красную карточку за оскорбление судей, а после игры избил главного арбитра.

    По информации «Рязанских новостей» со ссылкой на источник в РФС, КДК дисквалифицирует Литвина на год. Пожизненная дисквалификация маловероятна.

    • Для «Сахалинца» это дебютный сезон во Второй лиге.
    • «Сахалинец» тренирует экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов.
    • После 3 туров у «Сахалинца» 6 очков.

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    Источник: «Рязанские новости»

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    02.08.2022 23:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1232

      Lilipyt 22 минуты назад

      Широков задал тренд. Как быстро растут его дети

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13302

      playsh 30 минут назад

      Урода Шира посадили бы вовремя,то и прецедентов таких больше не было бы.

      0
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