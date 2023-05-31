Отец Фомина покинул «Динамо» Вл

Владивостокское «Динамо» объявило об уходе главного тренера Дмитрия Фомина. Он сам подал в отставку.
- У команды 2 поражения подряд.
- Фомин был в клубе год.
- «Динамо» в этом сезоне не вышло в Первую лигу – из этой группы поднялся саратовский «Сокол» Дениса Бояринцева.
«Руководство клуба создало команде все условия для работы и достижения поставленных задач. Я беру ответственность на себя и желаю клубу дальнейшего процветания», – сказал отец полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина.
Источник: официальный сайт «Динамо» Вл