Отец Фомина покинул «Динамо» Вл

Владивостокское «Динамо» объявило об уходе главного тренера Дмитрия Фомина. Он сам подал в отставку.

У команды 2 поражения подряд.

Фомин был в клубе год.

«Динамо» в этом сезоне не вышло в Первую лигу – из этой группы поднялся саратовский «Сокол» Дениса Бояринцева.

«Руководство клуба создало команде все условия для работы и достижения поставленных задач. Я беру ответственность на себя и желаю клубу дальнейшего процветания», – сказал отец полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина.