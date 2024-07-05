Агент Фомина высказался об интересе к игроку из Европы

Агент футболиста «Динамо» Даниила Фомина Федерико Пасторелло прокомментировал будущее игрока в столичном клубе.

«Интерес из Европы? Пока что нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в ближайшие пару недель», – заявил агент.