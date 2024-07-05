Агент Фомина высказался об интересе к игроку из Европы

Агент футболиста «Динамо» Даниила Фомина Федерико Пасторелло прокомментировал будущее игрока в столичном клубе.
«Интерес из Европы? Пока что нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в ближайшие пару недель», – заявил агент.
- В прошлом сезоне Даниил Фомин, играющий на позиции опорного хавбека, оформил 3+7 по системе «гол плюс пас» в 34 играх за московский коллектив.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку из Франции.
- Динамо Марцела Лички имело большие шансы на чемпионство, но в последнем туре москвичи уступили «Краснодару» (0:1) и финишировали на 3-й позиции.
- Клуб уже готовится к новому сезону и участвует в международном турнире. В первом туре динамовцы проиграли «Партизану» из Сербии (2:2, 2-4 пен.).
Источник: Metaratings.ru