Фомин объяснил победу «Динамо» над «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал воскресную победу над «Зенитом» (3:2) в третьем туре РПЛ.

Это была 1-я победа «Динамо» в РПЛ при Марцеле Личке.

Победный гол в компенсированное время 2-го тайма забил Вячеслав Грулев.

«Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

«Почему у «Зенита» не получилось дожать «Динамо»? Для нас хорошо получилось. Мы проявили характер. Ну и сказалось удаление, конечно. Чуть-чуть помогло оно нам – «Зенит» уже не атаковал после него и доигрывал матч. Так получилось, что у нас появился шанс, и мы им воспользовались. Благодаря этому выиграли. Нашли лазейку и использовали еe, но это уже не наши проблемы. Мы выиграли – это самое главное», – сказал Фомин.