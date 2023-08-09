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    Фомин объяснил победу «Динамо» над «Зенитом»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал воскресную победу над «Зенитом» (3:2) в третьем туре РПЛ.

    • Это была 1-я победа «Динамо» в РПЛ при Марцеле Личке.
    • Победный гол в компенсированное время 2-го тайма забил Вячеслав Грулев.
    • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

    «Почему у «Зенита» не получилось дожать «Динамо»? Для нас хорошо получилось. Мы проявили характер. Ну и сказалось удаление, конечно. Чуть-чуть помогло оно нам – «Зенит» уже не атаковал после него и доигрывал матч. Так получилось, что у нас появился шанс, и мы им воспользовались. Благодаря этому выиграли. Нашли лазейку и использовали еe, но это уже не наши проблемы. Мы выиграли – это самое главное», – сказал Фомин.

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    Источник: «Известия»

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    09.08.2023 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Алимпаша-Геримов-yandex 9 августа, 13:49

      тур от тура всё интереснее и интереснее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8129

      Томик 9 августа, 13:01

      "Просто я не бил пенальти, поэтому мы выиграли."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1959

      Artemka444 9 августа, 11:29

      Просто два подарка от защитника, какой характер то???

      2
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      Рейтинг: +2438

      Болотоход 9 августа, 11:21

      Просто ментята были на голову сильнее помойки.

      1
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