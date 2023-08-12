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    • ЭСК РФС разобрала судейство в матче «Зенит» – «Динамо»: есть одна ключевая ошибка

    ЭСК РФС разобрала судейство в матче «Зенит» – «Динамо»: есть одна ключевая ошибка

    Экспертно-судейская комиссия дала оценку арбитру Алексею Амелину, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:3).

    Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать три эпизода.

    По мнению комиссии, судья допустил одну ключевую ошибку.

    1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 9-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо-Москва» №18 Николас Маричаль в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном в собственной штрафной площади пытался блокировать полет мяча, не действуя при этом в безрассудной манере, в результате чего, после того, как нападающий выполнил передачу мяча своим партнерам по команде, завершив свои действия, между игроками происходит незначительный контакт по инерции, возникший по причине пересечения их траекторий движения, который комиссия считает игровым и ненаказуемым по причине отсутствия безрассудства со стороны защитника. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

    2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» №77 Дениса Макарова на 49-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №3 Дугласом Сантосом, совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о безопасности соперника, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

    3. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Зенит» №5 Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Динамо-Москва» №77 Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля за серьезное нарушение правил после вмешательства ВАР и просмотра судьей данного эпизода на мониторе несмотря на то, что у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму сопернику.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7309

      Semenycch 50 минут назад

      ЭСК, срочно отменяйте дисквалификацию Барриуса!

      0
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      Рейтинг: +10

      Яхта 16 2 часа назад

      Вот видите - Зенит опять засвистели!

      0
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Яхта 16 1 час назад

      У айболида палату в дурке спроси он от туда недавно и едь быстрее туда не затягивай вася.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +587

      Айболид 2 часа назад

      Уже не удивительно , что в дела матча Зенит - Динамо , активно лезут к/б сектанюги . После вчерашнего похвастать нечем , вот и ищут где бы нагадить .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Ключевая ошибка неудаление игрока Динамо. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15791

      Алексей З 5 часов назад

      Поражают тракторки.
      Судья в поле решает давать жк или нет. Теперь каждый контакт под этим углом рассматривать ?
      Очень понравилось по Барриосу.
      Это что. Серьёзное нарушение правил и тут же , у игрока не было умысла нанести травму...
      Окуда блдь зваете , что в голове у этой обезьяны , которая в центре поля на 90+ едва не ломает ногу.
      Так признали верность кк , а почему дисква 1 матч , а не 3 как по регламенту.
      Продуманные профуры.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Айболид > Алексей З 2 часа назад

      Сам ты обезьян . Макака резус .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68684

      portero 5 часов назад

      Значит Барриос жопой прижал ногу Макарова к газону и чуть не сломал!!??

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7210

      mamba9090909 5 часов назад

      Интересно получается, значит Макаров должен был быть удалён до столкновения с Барриосом.))

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Айболид 6 часов назад

      Балдахода прорвало и понесло .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34926

      VVM1964 > Айболид 6 часов назад

      АйБОЛИД не обогнать !!! )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Айболид > VVM1964 5 часов назад

      Спал бы ты дальше .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34926

      VVM1964 > Айболид 4 часа назад

      Мне то есть с кем, а ты вот давай - жди Бормалеюшку )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Айболид > VVM1964 4 часа назад

      Датышто . Есть с кем ? С "персоной" 100%.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5091

      Эном айс > Айболид 4 часа назад

      Страйк))

      4
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      Рейтинг: +1051

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 часов назад

      У Зенита вечно кто-то виноват, когда у команды ничего не получается.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34926

      VVM1964 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 часов назад

      Сейчас "JIEGEHDA" тебе объяснит кто всегда и у кого виноват )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4891

      Spirit_78 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 минуты назад

      Ваших костоломов нужно в каждом матче удалять, но отчего-то жалеют всё время.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход 6 часов назад

      Позор газпрому и помойке)) Все куплено блеклыми))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5800

      fakeid > Болотоход 6 часов назад

      тебе сюда)

      https://rfs.ru/blog/refereeing/report

      1
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