ЭСК РФС разобрала судейство в матче «Зенит» – «Динамо»: есть одна ключевая ошибка

Экспертно-судейская комиссия дала оценку арбитру Алексею Амелину, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:3).

Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать три эпизода.

По мнению комиссии, судья допустил одну ключевую ошибку.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 9-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо-Москва» №18 Николас Маричаль в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном в собственной штрафной площади пытался блокировать полет мяча, не действуя при этом в безрассудной манере, в результате чего, после того, как нападающий выполнил передачу мяча своим партнерам по команде, завершив свои действия, между игроками происходит незначительный контакт по инерции, возникший по причине пересечения их траекторий движения, который комиссия считает игровым и ненаказуемым по причине отсутствия безрассудства со стороны защитника. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» №77 Дениса Макарова на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №3 Дугласом Сантосом, совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о безопасности соперника, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Зенит» №5 Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Динамо-Москва» №77 Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля за серьезное нарушение правил после вмешательства ВАР и просмотра судьей данного эпизода на мониторе несмотря на то, что у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму сопернику.

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