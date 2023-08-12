Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК РФС разобрала судейство в матче «Зенит» – «Динамо»: есть одна ключевая ошибка

ЭСК РФС разобрала судейство в матче «Зенит» – «Динамо»: есть одна ключевая ошибка

12 августа 2023, 15:27
20

Экспертно-судейская комиссия дала оценку арбитру Алексею Амелину, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:3).

Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать три эпизода.

По мнению комиссии, судья допустил одну ключевую ошибку.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 9-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо-Москва» №18 Николас Маричаль в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном в собственной штрафной площади пытался блокировать полет мяча, не действуя при этом в безрассудной манере, в результате чего, после того, как нападающий выполнил передачу мяча своим партнерам по команде, завершив свои действия, между игроками происходит незначительный контакт по инерции, возникший по причине пересечения их траекторий движения, который комиссия считает игровым и ненаказуемым по причине отсутствия безрассудства со стороны защитника. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо-Москва» №77 Дениса Макарова на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №3 Дугласом Сантосом, совершившего безрассудный наступ на голеностоп соперника, не думая о безопасности соперника, является наказуемым вынесением предупреждения. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Зенит» №5 Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Динамо-Москва» №77 Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля за серьезное нарушение правил после вмешательства ВАР и просмотра судьей данного эпизода на мониторе несмотря на то, что у игрока «Зенита» не было умысла нанести травму сопернику.

Футбольные выходные продолжаются: успейте использовать бонус в 17000₽ и сделать ставку без риска!

Еще по теме:
«Зенит» показал реакцию Барриоса на удаление в матче с «Динамо» 9
Фомин объяснил победу «Динамо» над «Зенитом» 3
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо» 23
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1691845124
У Зенита вечно кто-то виноват, когда у команды ничего не получается.
Ответить
mamba9090909
1691847966
Интересно получается, значит Макаров должен был быть удалён до столкновения с Барриосом.))
Ответить
portero
1691848032
Значит Барриос жопой прижал ногу Макарова к газону и чуть не сломал!!??
Ответить
paracetamol
1691872436
Ну я так понял, что если бы Макарка был удален, то и не было бы его контакта с Барриосом и удаления. Вопрос, кого назначают судить матчи Зенита? Надо отстранить судью до пересдачи им Правил игры и прохождения проверки медкомиссии по зрению!
Ответить
Бобссон
1691917661
Я был на стадионе на этой игре. Судья полностью ннкомпетентен. Динамо грубило с первых минут:били Клауда, Мостового. Барриоса откровенно ударили сзади по ногам откровенно. Судила был метрах в трех от этого момента, но даже фола не свистнул. То что Макарова надо было удалять видел весь стадион, кроме недосудьи.
Ответить
Бобссон
1691918065
Ключевая ошибка-это назначение этого клоуна-судьи. Собираюсь на Факел.Что Шадыханов там устроит?
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1691923946
Ну вот, как я сразу после матча и говорил, макараова надо было удалять за две ЖК, но судья тридвараз. Что, в целом, неудивительно. Но только ромбоголовые визжат об админ-ресурсе.
Ответить
paracetamol
1691924850
Вся страна видела, что Макарку надо удалять, один свистун не видел!
Ответить
Главные новости
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
4
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
Все новости
Все новости
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
22:44
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
22:16
1
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
21:27
3
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+