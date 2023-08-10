«Зенит» показал реакцию Барриоса на удаление в матче с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос был удивлен решением арбитра показать ему красную карточку за фол на Денисе Макарове.
Колумбийца удалили в концовке матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Его дисквалифицировали на одну игру.
Пресс-служба петербургского клуба показала реакцию футболиста на удаление.
- Барриос рисковал пропустить от 3 до 6 матчей.
- В итоге его отстранили только на игру с «Факелом».
- Хавбек сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».
Источник: ютуб-канал «Зенита»