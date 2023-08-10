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  • «Зенит» показал реакцию Барриоса на удаление в матче с «Динамо»

«Зенит» показал реакцию Барриоса на удаление в матче с «Динамо»

10 августа 2023, 11:38
9

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос был удивлен решением арбитра показать ему красную карточку за фол на Денисе Макарове.

Колумбийца удалили в концовке матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Его дисквалифицировали на одну игру.

Пресс-служба петербургского клуба показала реакцию футболиста на удаление.

  • Барриос рисковал пропустить от 3 до 6 матчей.
  • В итоге его отстранили только на игру с «Факелом».
  • Хавбек сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (9)
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zra78
1691656961
У него мысли: они же сказали, что нас не удаляют....
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Антибиотик
1691657546
Реально удивлен)))
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ziborock
1691659922
А какая еще должна быть реакция у человека из клуба которому всё дозволено! "Беленький" в акуе! Неприкасаемого и удалили!!! Но Газпром тут же подсуетился и дисквы нет, а где то там, в жарких краях, Сперцян спрашивает: А что, так можно было?! "Quod licet Iovi , non licet bovi!" Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку!)))
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anatolich72
1691661932
Вроде разрешили все приёмы, а здесь такая фигня.
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ivany4
1691663431
Станиславский в гробу перевернулся - НЕ ВЕРЮ!!! Да и купите Барриосу губозакаточную машинку. Чай не в пампасах а в пличном обществе.))
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яцык
1691663547
Там спину арбитра показали больше
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zigbert
1691664152
Отделался легким испугом.
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portero
1691674309
Вот я лет 45 назад в игре в прыжке коленом по лицу сопернику попал, меня все убеждали в этом, а я совсем не почувствовал, на мяч смотрел.... но так как даже игроки моей команды подтвердили, пошёл извинятся.... Так что вполне верю что он и не заметил...
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Bozigit
1691754932
И здесь обманули)))
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