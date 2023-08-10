«Зенит» показал реакцию Барриоса на удаление в матче с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос был удивлен решением арбитра показать ему красную карточку за фол на Денисе Макарове.

Колумбийца удалили в концовке матча 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Его дисквалифицировали на одну игру.

Пресс-служба петербургского клуба показала реакцию футболиста на удаление.