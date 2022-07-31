Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»

После матча третьего тура группы 3 Второй лиги между «Рязанью» и «Сахалинцем» случился инцидент с участием судьи. Его ударил представитель гостей Михаил Литвин.

«Вопиющий случай произошeл вчера в Рязани, где местная команда выиграла у «Сахалинца», который создал блогер-миллионник Литвин.

Во втором тайме арбитр Станислав Исаев (более 100 игр во Второй лиге) ошибочно назначил пенальти в ворота гостей при счeте 0:1. Вратарь «Сахалинца» удар отбил, но ассистент зафиксировал выход с линии вратаря. Перебили.

Литвин со скамейки был недоволен (был мат в адрес официальных лиц), за что получил прямую красную карточку.

Итог 2:1. После игры Литвин ударил главного арбитра. Подробностей стычки я давать не буду. Но подтвердил информацию у нескольких источников.

Протокол матча и дело Литвина на контроле РФС, насколько я понимаю. Думаю, скоро вынесут вердикт.

В очередной раз нападение на арбитра. От этого они лучше не станут. Ошибиться с пенальти может каждый, но это не даeт права махать руками», – написал источник.