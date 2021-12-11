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    Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»

    После матча третьего тура группы 3 Второй лиги между «Рязанью» и «Сахалинцем» случился инцидент с участием судьи. Его ударил представитель гостей Михаил Литвин.

    «Вопиющий случай произошeл вчера в Рязани, где местная команда выиграла у «Сахалинца», который создал блогер-миллионник Литвин.

    Во втором тайме арбитр Станислав Исаев (более 100 игр во Второй лиге) ошибочно назначил пенальти в ворота гостей при счeте 0:1. Вратарь «Сахалинца» удар отбил, но ассистент зафиксировал выход с линии вратаря. Перебили.

    Литвин со скамейки был недоволен (был мат в адрес официальных лиц), за что получил прямую красную карточку.

    Итог 2:1. После игры Литвин ударил главного арбитра. Подробностей стычки я давать не буду. Но подтвердил информацию у нескольких источников.

    Протокол матча и дело Литвина на контроле РФС, насколько я понимаю. Думаю, скоро вынесут вердикт.

    В очередной раз нападение на арбитра. От этого они лучше не станут. Ошибиться с пенальти может каждый, но это не даeт права махать руками», – написал источник.

    • Для «Сахалинца» это дебютный сезон во Второй лиге.
    • «Сахалинец» тренирует экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов.
    • После 3 туров у «Сахалинца» 6 очков.

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    Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14635

      Fusballer 41 минуту назад

      Ну всё, фан-айди гарантирован.

      0
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      Рейтинг: +3928

      Enter2006 44 минуты назад

      Широков-2, сериал продолжается...

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      Ответить
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      Рейтинг: +23064

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Литвин неадекватный, хорошо, что рядом люди были.

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      Рейтинг: +799

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Дисквалифицировать пожизненно да и всё!
      Нехер руки распускать

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      Рейтинг: +1121

      хав_бек 1 час назад

      На первенстве Водокачки часто такие моменты возникают)

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