Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра

Блогер, футболист и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин дисквалифицирован на 1,5 года во всех соревнованиях под эгидой РФС за избиение арбитра после матча Второй лиги против «Рязани».

КДК также оштрафовал Литвина на 300 тысяч рублей.

«Футболист «Сахалинца» получил наказание за оскорбительное поведение, а также за оказание физического воздействия на главного арбитра матча», – объяснили решение в КДК.