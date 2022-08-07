«Сахалинец» показал инцидент Литвина и арбитра Исаева. После него блогера дисквалифицировали на 1,5 года

Стало известно, что говорил основатель «Сахалинца» Михаил Литвин судье после матча Второй лиги против «Рязани». Блогер матерился и ударил арбитра Станислава Исаева.
«Че, сука, *** [блин]?! Такие гондоны, как ты, сука, пацанам мечты, *** [нафиг], рушат. Понял, *** [половой член], *** [блин]?» – сказал Литвин на видео, опубликованном на ютуб-канале «Сахалинца».
- Литвин по итогам инцидента дисквалифицирован на 1,5 года.
- Для «Сахалинца» это дебютный сезон во Второй лиге.
- «Сахалинец» тренирует экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов.
Источник: Бомбардир.ру