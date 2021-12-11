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    «Сахалинец» показал инцидент Литвина и арбитра Исаева. После него блогера дисквалифицировали на 1,5 года

    Стало известно, что говорил основатель «Сахалинца» Михаил Литвин судье после матча Второй лиги против «Рязани». Блогер матерился и ударил арбитра Станислава Исаева.

    «Че, сука, *** [блин]?! Такие гондоны, как ты, сука, пацанам мечты, *** [нафиг], рушат. Понял, *** [половой член], *** [блин]?» – сказал Литвин на видео, опубликованном на ютуб-канале «Сахалинца».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23136

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Довольно искренне Мишка высказался, прямо на языке пацанской мечты. )

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      Рейтинг: +968

      inzek 42 минуты назад

      я разгадал этот ребус)

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      Рейтинг: +3462

      Axe111 58 минут назад

      БЛОГЕР ЛИТВИН))))))))))))))))))

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