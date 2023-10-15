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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 15 октября 2023
Нэшвилл
15.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 35 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
19'
Д. МакКарти
30'
С. Сарридж
45+3'
С. Сарридж
49'
Т. Чанкалай
71'
Т. Чанкалай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн
90'
Желтая карточка
М. Полстер
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Р. Леаль
86'
83'
Замена
Д. Вриони
️️️️
O. Gonzalez
Замена
T.
️️️️
С. Сарридж
78'
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
78'
71'
ГОЛ! 3:2!
Т. Чанкалай
64'
Замена
Б. Свит
️️️️
H. Kessler
Желтая карточка
Д. МакКарти
59'
49'
ГОЛ! 3:1!
Т. Чанкалай
Пас отдал
Г. Боу
46'
Замена
R. Spaulding
️️️️
E. Boateng
Замена
Д. Бауэр
️️️️
У. Циммерман
46'
46'
Замена
T. McNamara
️️️️
М. Кайе
46'
Замена
J. Panayotou
️️️️
I. Gil
ГОЛ! 3:0!
С. Сарридж
45'
+3
Желтая карточка
Х. Мухтар
42'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Я. Шаффельбург
42'
ГОЛ! 2:0!
С. Сарридж
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКарти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
8
Томас Чанкалай
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
2
Ловиц
11
Леаль
13
МакКарти
20
Годой
10
Мухтар
18
Шаффельбург
5
9
Сарридж
3-3-4
98
4
34
22
8
Полстер
14
Кайе
10
Хиль
8
Чанкалай
10
24
7
Боу
9
Сарридж
12
12
9
Сарридж
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
25
Циммерман
22
Бауэр
22
Бауэр
25
Циммерман
11
Леаль
23
Вашингтон
23
Вашингтон
11
Леаль
18
Шаффельбург
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Шаффельбург
22
44
Свит
44
Свит
22
24
34
34
24
10
22
22
10
14
Кайе
26
26
14
Кайе
34
9
Вриони
9
Вриони
34
Остались в запасе
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
16
L. Wyke
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
36
Earl Edwards Jr.
ВР
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
16
L. Wyke
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
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19 марта
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
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23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
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2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
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