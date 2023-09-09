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    Расписание матчей 09-09-2023

    август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 5 тур, группа F
    9 сентября, суббота
    16:00
    Азербайджан
    Бельгия
    Не начался
    9 сентября, суббота
    21:45
    Эстония
    Швеция
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 5 тур, группа C
    9 сентября, суббота
    19:00
    Украина
    Англия
    Не начался
    9 сентября, суббота
    21:45
    Северная Македония
    Италия
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 5 тур, группа I
    9 сентября, суббота
    19:00
    Андорра
    Белоруссия
    Не начался
    9 сентября, суббота
    21:45
    Румыния
    Израиль
    Не начался
    9 сентября, суббота
    21:45
    Косово
    Швейцария
    Не начался
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