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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Япония
Германия - Япония: обзор матча 09 сентября 2023
Германия
09.09.2023, суббота, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Япония
19'
Л. Сане
11'
Д. Ито
22'
А. Уэда
90'
Т. Асано
90+2'
А. Танака
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Германия - Япония
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
А. Танака
Пас отдал
Т. Кубо
90'
ГОЛ! 1:3!
Т. Асано
Пас отдал
Т. Кубо
84'
Замена
Р. Доан
️️️️
К. Митома
84'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Ю. Сугавара
Замена
К. Шаде
️️️️
С. Гнабри
82'
75'
Замена
А. Танака
️️️️
Х. Морита
75'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Ито
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Хаверц
73'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Ф. Вирц
73'
Желтая карточка
Р. Госенс
66'
Замена
П. Гросс
️️️️
Э. Джан
64'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Н. Шлоттербек
64'
59'
Замена
Т. Асано
️️️️
А. Уэда
59'
Замена
Ш. Танигучи
️️️️
Д. Камада
52'
Желтая карточка
К. Итакура
Желтая карточка
Н. Зюле
25'
22'
ГОЛ! 1:2!
А. Уэда
Пас отдал
Д. Ито
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Ф. Вирц
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ито
Пас отдал
Ю. Сугавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Каору Митома
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
9
Кевин Шаде
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Япония
23
Косуке Накамура
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
0
Ацуки Ито
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
17
Рея Морисита
ЦП
16
Сейя Майкума
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
3-2-1-3-1
1
тер Стеген
15
Зюле
2
Рюдигер
15
Шлоттербек
6
Киммих
23
Джан
21
Гюндоган
20
Гнабри
17
Вирц
19
Сане
7
Хаверц
4-2-3-1
12
Осако
15
Томиясу
2
Сугавара
21
Ито
4
Итакура
6
Эндо
5
Морита
14
Ито
15
Камада
7
Митома
18
Уэда
15
Шлоттербек
21
Госенс
21
Госенс
15
Шлоттербек
23
Джан
5
Гросс
5
Гросс
23
Джан
17
Вирц
14
Брандт
14
Брандт
17
Вирц
20
Гнабри
9
Шаде
9
Шаде
20
Гнабри
7
Хаверц
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Хаверц
15
Камада
3
Танигучи
3
Танигучи
15
Камада
2
Сугавара
16
Хасиока
16
Хасиока
2
Сугавара
5
Морита
17
Танака
17
Танака
5
Морита
7
Митома
10
Доан
10
Доан
7
Митома
18
Уэда
18
Асано
18
Асано
18
Уэда
14
Ито
20
Кубо
20
Кубо
14
Ито
Остались в запасе
Германия
Япония
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
23
Косуке Накамура
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
0
Ацуки Ито
ЦП
17
Рея Морисита
ЦП
16
Сейя Майкума
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
0
Ацуки Ито
ЦП
17
Рея Морисита
ЦП
16
Сейя Майкума
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Германия - Япония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
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