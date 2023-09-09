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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Израиль
Румыния - Израиль: обзор матча 09 сентября 2023
Румыния
09.09.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 5 тур
1 : 1
Завершен
Израиль
27'
Д. Алибек
53'
О. Глух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Израиль
89'
Желтая карточка
Г. Каничовски
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Н. Станчу
87'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
85'
77'
Замена
С. Лемкин
️️️️
Ш. Голдберг
72'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Д. Перец
72'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
С. Йехезкель
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Алибек
64'
Замена
Д. Олару
️️️️
М. Марин
64'
62'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Д. Тургеман
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
61'
Замена
В. Михаила
️️️️
Ф. Коман
57'
Замена
О. Морутан
️️️️
Д. Сореску
57'
Желтая карточка
М. Марин
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
О. Глух
Пас отдал
Н. Лави
ГОЛ! 1:0!
Д. Алибек
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
11
Оскар Глух
АП
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
7
Дариус Олару
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Став Лемкин
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
16
Гавриэль Каничовски
АП
10
Гади Кинда
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
4-3-1-2
12
Молдован
11
Банку
3
Дрэгушин
15
Буркэ
4
Маня
18
Марин
6
Марин
10
Станчу
23
Сореску
7
Алибек
7
Коман
3-2-1-2-2
18
Глазер
6
Лави
3
Голдберг
4
Витор
2
Даса
3
Ревиво
8
Перец
11
Глух
10
Соломон
9
Тургеман
17
Йехезкель
6
Марин
7
Олару
7
Олару
6
Марин
10
Станчу
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
10
Станчу
23
Сореску
21
Морутан
21
Морутан
23
Сореску
7
Коман
13
Михаила
13
Михаила
7
Коман
7
Алибек
17
Пушкаш
17
Пушкаш
7
Алибек
3
Голдберг
12
Лемкин
12
Лемкин
3
Голдберг
8
Перец
16
Абу Фани
16
Абу Фани
8
Перец
17
Йехезкель
16
Каничовски
16
Каничовски
17
Йехезкель
9
Тургеман
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Тургеман
Остались в запасе
Румыния
Израиль
2
Андрей Рацу
ПЗ
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Мирел Рэдой
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
7
Рамзи Сафури
АП
10
Гади Кинда
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
10
Янис Хаджи
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
7
Рамзи Сафури
АП
10
Гади Кинда
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Румыния - Израиль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
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