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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Намибия
ЮАР - Намибия: обзор матча 09 сентября 2023
ЮАР
09.09.2023, суббота, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Намибия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Намибия
Замена
Н. Мобби
️️️️
К. Кодисанг
75'
Замена
О. Модиба
️️️️
I. Maela
63'
Замена
P. Mmodi
️️️️
Б. Аубаас
63'
Замена
Г. Кекана
️️️️
С. Ксулу
46'
Замена
M. Mbunjana
️️️️
Я. Ситхоле
46'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Л. Фостер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Innocent Maela
ЦЗ
0
Monnapule Saleng
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
12
Grant Margeman
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
18
Кобамело Кодисанг
ЦФ
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
3
Ананиас Гебхардт
ЦЗ
12
Кеннеди Амутенья
ЦЗ
4
Риаан Анамуб
ЦЗ
22
Райан Ньямб
ПЗ
18
Апроциус Петрус
ЦП
11
Абсалом Лимбонди
ЦП
19
Петрус Шитемби
ЦП
10
Принс Тьюеза
ЦП
7
Деон Хотто
ЦП
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
6
Обри Модиба
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
0
Mlungisi Mbunjana
ЦП
0
Pule Mmodi
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
0
Лебо Мотиба
ЦФ
17
Захеле Лепаса
ЦФ
Намибия
12
Йонас Матеус
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
2
Erasmus Ikeinge
ЦЗ
14
Alfeus Leevi
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
0
Devin Somseb
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
8
Romeo Kasume
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
2-4-4
16
Мотва
5
Ксулу
0
0
12
15
Аубаас
13
Ситхоле
9
Фостер
14
19
Сибиси
18
Кодисанг
4-5-1
1
Казапуа
22
Ньямб
12
Амутенья
4
Анамуб
3
Гебхардт
18
Петрус
19
Шитемби
10
Тьюеза
7
Хотто
11
Лимбонди
9
Музеу
0
6
Модиба
6
Модиба
0
18
Кодисанг
2
Мобби
2
Мобби
18
Кодисанг
5
Ксулу
18
Кекана
18
Кекана
5
Ксулу
13
Ситхоле
0
0
13
Ситхоле
15
Аубаас
0
0
15
Аубаас
9
Фостер
0
Мотиба
0
Мотиба
9
Фостер
Остались в запасе
ЮАР
Намибия
10
Перси Тау
ПВ
22
Рикардо Госс
ВР
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
17
Захеле Лепаса
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
12
Йонас Матеус
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
2
Erasmus Ikeinge
ЦЗ
14
Alfeus Leevi
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
0
Devin Somseb
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
8
Romeo Kasume
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
22
Рикардо Госс
ВР
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
17
Захеле Лепаса
ЦФ
Остались в запасе
12
Йонас Матеус
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
2
Erasmus Ikeinge
ЦЗ
14
Alfeus Leevi
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
0
Devin Somseb
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
8
Romeo Kasume
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
Главный тренер
Эфраим Машаба
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Статистика матча ЮАР - Намибия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
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