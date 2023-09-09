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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Швеция
Эстония - Швеция: обзор матча 09 сентября 2023
Эстония
09.09.2023, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 5 тур
0 : 5
Завершен
Швеция
18'
В. Дьекереш
24'
Д. Кулушевски
39'
А. Исак
75'
Р. Квайсон
90+2'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Швеция
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
В. Классон
Пас отдал
Й. Карлссон
Замена
М. Поом
️️️️
К. Васильев
84'
79'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Э. Форсберг
79'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Л. Вальквист
75'
ГОЛ! 0:4!
Р. Квайсон
Пас отдал
Д. Кулушевски
Замена
М. Кууск
️️️️
Р. Пеетсон
69'
64'
Замена
В. Классон
️️️️
А. Исак
64'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
В. Дьекереш
46'
Замена
К. Старфельт
️️️️
И. Хин
Замена
А. Пикк
️️️️
В. Синявский
46'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Х. Оямаа
46'
Замена
С. Зенев
️️️️
Х. Аниер
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
А. Исак
Пас отдал
К. Сема
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Э. Форсберг
21'
Желтая карточка
И. Хин
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Л. Вальквист
Желтая карточка
К. Метс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
3
Линус Вальквист
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
2-5-1-2
1
Хейн
3
Паскочи
16
Тамм
17
Миллер
4
Кяйт
6
Пеетсон
14
Васильев
23
Синявский
18
Метс
8
Аниер
11
Оямаа
3-1-2-2-2
1
Ольсен
3
Вальквист
4
Хин
3
Линделеф
8
Каюсте
18
Густафсон
13
Сема
21
Кулушевски
10
Форсберг
9
Исак
17
Дьекереш
23
Синявский
3
Пикк
3
Пикк
23
Синявский
6
Пеетсон
2
Кууск
2
Кууск
6
Пеетсон
14
Васильев
20
Поом
20
Поом
14
Васильев
11
Оямаа
9
Сорга
9
Сорга
11
Оямаа
8
Аниер
10
Зенев
10
Зенев
8
Аниер
4
Хин
15
Старфельт
15
Старфельт
4
Хин
3
Вальквист
6
Хольм
6
Хольм
3
Вальквист
9
Исак
17
Классон
17
Классон
9
Исак
17
Дьекереш
22
Квайсон
22
Квайсон
17
Дьекереш
10
Форсберг
9
Карлссон
9
Карлссон
10
Форсберг
Остались в запасе
Эстония
Швеция
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Эстония - Швеция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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